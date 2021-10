Non sempre cattive notizie, fortunatamente l’oroscopo ha in serbo anche delle belle sorprese per alcuni segni zodiacali. Dei consigli o suggerimenti che si possono accettare e approfondire, oppure lasciare come parole al vento. Però ci sono ottime notizie per questo segno zodiacale che vedrà nell’ultimo weekend di ottobre una svolta.

L’ultimo weekend di ottobre è importante

Dunque il fine settimana del 30-31 ottobre ci sarà Halloween. Ognuno lo festeggerà a modo suo. C’è chi andrà a ballare con gli amici, chi farà il famoso “dolcetto o scherzetto” nel condominio oppure c’è chi parte e vola via alla scoperta di una nuova meta. Insomma le opzioni sono veramente tante, tutte da prendere in considerazione. Oltre alla notte di Halloween, c’è anche la notte in cui si cambia l’ora. Infatti si dormirà un’ora in più. E proprio in questo weekend pieno di avvenimenti, tra feste di Halloween e cambi dell’ora, qualcosa potrebbe accadere. O meglio una sensazione, un desiderio nascerà dentro di noi. Non in tutti, ma solo in questo segno zodiacale.

Ottime notizie per questo segno zodiacale che vedrà nell’ultimo weekend di ottobre una svolta

Le stelle ci dicono qualcosa e bisogna cercare di interpretarle. Il Sagittario in questi due giorni avrà delle sorprese. Saranno due le strade su cui riflettere e agire. La prima è quella monetaria. Infatti il Sagittario in questo weekend avrà modo di riflettere sulla sua posizione economica e su come potrà accrescerla. Capire quindi in che modo potrà aumentare le sue entrate, ma anche dove dovrà fare dei tagli, magari su spese superflue non essenziali.

La seconda strada invece sarà più intima. Infatti il Cielo in questo weekend manda un messaggio forte a questo segno. Lo sprona ad allargare il cerchio delle sue amicizie. Ma questo non significa conoscere amici di amici. Devono essere amicizie che stimolano curiosità, senso di avventura e devono smuovere qualcosa dentro, frequentando luoghi nuovi, luoghi in cui non si è mai stati.

In questo modo sarà possibile conoscere persone nuove, diverse da noi e da ciò che siamo abituati. Una porta su un nuovo mondo, su un nuovo stile di vita, che potrebbe piacerci o potremmo odiarlo. Ma almeno possiamo dire di aver scelto e di aver vissuto, anche se faceva paura. Alla fine possiamo rimpiangere solo ciò che non abbiamo colto, non tanto quello che abbiamo fatto.

