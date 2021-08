Le piante sono un elemento di arredamento di notevole eleganza, se trattate nel modo giusto. Giardini e terrazzi rigogliosi, infatti, danno sempre un tocco di grande classe ad ogni abitazione oltre ad arricchirle di profumi e colori. Alcuni, però, rinunciano a questo piacere a causa del timore che le piante non sopravvivano al freddo e, altri, per mancanza di spazi esterni adeguati.

Ai primi potrebbe interessare che possono avere, comunque, terrazzi e giardini meravigliosi con questa pianta resistente al freddo che può durare fino a 100 anni. Alla seconda categoria, invece, sveleremo come riutilizzare il materiale che comunemente abbiamo in casa per renderla più verde. Infatti, questa sorprendente idea fai da te trasforma in un giardino pensile le stanze di casa.

Mai più pareti tristi

Se in casa abbondano spazi vuoti, specialmente sulle pareti, potrebbe essere il momento giusto per riempirle di piante e fiori quasi a costo zero. Questo è il periodo di marmellate e confetture che saranno conservate nei classici vasetti di vetro che, talvolta, potrebbero rimanere inutilizzati. E allora perché non sfruttare i vasetti in modo alternativo? Sarà sufficiente un’asse di legno per trasformare una parete in angolo di design. Ma vediamo il procedimento.

Riutilizzare è meglio di comprare

Ci piace fornire al lettore soluzioni pratiche per riutilizzare elementi che tutti hanno in casa. Una volta ottenuto il nostro giardino domestico, sarebbe interessante sapere come risparmiare un sacco di soldi e avere delle piante splendide con questi fertilizzanti naturali.

Ma dedichiamoci ai passaggi da attuare, che partono con il creare il supporto per la nostra fioriera pensile. Sull’asse di legno praticheremo dei buchi, dentro i quali infileremo le viti per poi appenderla al muro. Il consiglio è quello di mettere le viti negli spazi dove poi posizioneremo i vasetti, coprendo così i buchi. Procediamo avvitando all’asse dei morsetti, o comunque dei supporti a fascia, che poi sorreggeranno i vasetti che, nel frattempo, avremo riempito con sassi e terriccio.

Questa sorprendente idea fai da te trasforma in un giardino pensile le stanze di casa

Una volta riempiti, potremo stringere i vasi con i morsetti all’asse fissata al muro per far sì che questi rimangano ben saldi. Abbiamo così creato un quadro da muro fatto di vasi da fiori.

È possibile abbellire ulteriormente i vasetti con nastri colorati o con spago di canapa per un tocco più vintage. Le piante grasse sono ottime da porre dentro i vasetti in quanto non richiedono particolare cura, ma potremmo prendere in considerazione anche piante perenni. Attenzione però a scegliere piantine che non crescano troppo rapidamente, o ci troveremo costretti a dover effettuare travasi per non farle morire.

