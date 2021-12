Tenere pulita una casa non è un gioco da ragazzi. Oltre alle faccende domestiche più veloci, come lavare i pavimenti o passare l’aspirapolvere, esistono tante altre mansioni che ci rubano davvero parecchio tempo.

Per questo, spesso, capita di rimandare a data imprecisata tanti lavori che prima o poi si ripresenteranno davanti ai nostri occhi. In alcuni punti nascosti della casa, infatti, possono accumularsi dei piccoli parassiti pericolosi che, se non eliminati, potrebbero generare colonie in casa nostra. Quasi nessuno, infatti, pulisce questa parte della casa in cui possono annidarsi germi e batteri.

Il problema è che, a volte, questi piccoli e fastidiosissimi insetti possono insediarsi anche in quei punti che pensiamo di pulire perfettamente, come il nostro letto. A tal proposito, pochi sanno la verità ma ecco ogni quanto tempo bisogna cambiare lenzuola, asciugamani e accappatoi.

Prima si pensava che questo insetto fosse attratto dagli ambienti sporchi, ma oggi si è scoperto che non è così. Questo parassita, infatti, è attratto dal nostro sangue e dal calore presente nelle abitazioni. Inoltre, è così piccolo che potrebbe anche passare inosservato. Ecco, quindi, come riconoscerlo ed eliminarlo.

Pochi sanno che il nostro letto potrebbe essere il covo perfetto di questo schifoso insopportabile parassita

Quando si nomina la parola “cimice”, tutti pensiamo a quell’insetto verde o marrone e che produce quella puzza terribile.

Queste cimici sono fastidiosissime, soprattutto in questa stagione, perché trovano sempre il modo di intrufolarsi in casa nostra. A tal proposito, ricordiamo che per allontanare le cimici dal nostro balcone basta questo ingrediente economico e naturale che abbiamo in bagno.

In questo articolo, però, ci occuperemo di un altro tipo di cimici. Si tratta della famosa cimice dei letti, un piccolo parassita che si nutre del sangue di umani o di animali.

Le infestazioni di cimici dei letti sono aumentate

Negli ultimi anni le case infestate da cimici dei letti sono aumentate sempre di più ed è quindi giusto capire come liberarsi di questo insetto.

È importante, infatti, agire nel minor tempo possibile, perché questi insetti si riproducono molto velocemente. Basti pensare che le femmine depongono da 5 a 12 uova al giorno.

Come capire se stiamo subendo un’infestazione di cimici dei letti

Le punture di questi insetti possono provocare piccole macchie rosse, escrescenze che creano prurito o vesciche. Tendenzialmente, questi piccoli parassiti vivono nelle camere da letto e pungono le persone di notte.

Nonostante questo, però, pochi sanno che il nostro letto potrebbe essere il covo perfetto di questo schifoso insopportabile parassita.

Ecco come liberarsene con metodi naturali

Per prima cosa, dovremo esporre la biancheria, il materasso e i vestiti interessati dal problema, al sole. I capi andranno poi lavati.

A questo punto dovremo occuparci di pulire gli spazi in cui l’infestazione ha preso vita. Utilizzeremo 3 prodotti che tutti hanno in casa: l’alcol, l’aceto o l’acqua ossigenata.

Sono tutti e 3 molto efficaci perché, grazie al loro odore forte, terranno lontani i parassiti. Quello con l’odore meno forte, e meno fastidioso anche per noi, è l’acqua ossigenata.

Basterà passare uno di questi prodotti a scelta sulle superfici. In questo modo riusciremo ad allontanare le cimici. Se neanche questi metodi si rivelassero utili, dovremmo per forza utilizzare prodotti chimici più aggressivi.