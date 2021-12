Il freddo e il vento del periodo invernale mettono a dura prova non solo la pelle ma anche i capelli. Puntualmente dopo aver fatto una bella piega l’umidità li rende gonfi e crespi. Per non parlare dei nodi causati da sciarpe e cappelli che proprio non danno tregua alla nostra chioma.

Purtroppo non possiamo fare a meno di questi accessori per proteggerci dalle temperature glaciali. Possiamo raccogliere i capelli in acconciature che aiutano a tenere districati i capelli. Ne abbiamo già parlato in questo articolo “Evitare nodi sarà facile con queste acconciature invernali perfette con sciarpa e cappello”. Però ogni tanto è necessario rinvigorire i capelli e il cuoio capelluto con qualche maschera nutriente.

Diciamo addio a doppie punte e a capelli crespi e gonfi con questa maschera portentosa

Un prodotto naturale che sembra rendere sani e forti i capelli è il riso. O meglio l’amido contenuto nel riso che agevolerebbe la crescita dei capelli, fortificandoli. L’utilizzo dell’acqua di riso fermentata è molto comune in Oriente tant’è che esiste un luogo chiamato “villaggio dei lunghi capelli”. Qui le donne del posto utilizzano un balsamo naturale che dona loro chiome folte, lunghe e forti.

Oggi prepareremo una maschera più veloce da applicare ma che porta estremi benefici alla nostra chioma. Invece dell’acqua di riso fermentata che richiede più tempo utilizzeremo l’amido di mais.

L’occorrente per la maschera rinforzante

2 cucchiai di amido di mais;

1 bicchiere d’acqua;

1 cucchiaio di gel di aloe vera;

2 cucchiai di olio di garofano.

Procedimento

In un pentolino antiaderente versiamo il bicchiere d’acqua e i due cucchiai di amido. Iniziamo a mescolare con un cucchiaio di legno e accendiamo il fornello a fiamma bassa.

Mescoliamo finché il composto non abbia raggiunto una consistenza cremosa simile al gel. Deve essere abbastanza denso ma non eccessivamente altrimenti non riusciremo ad applicarlo bene.

Lasciamo raffreddare e poi aggiungiamo un cucchiaio abbondante di gel di aloe. Il gel d’aloe sembrerebbe avere proprietà antibatteriche e che possa migliorare la circolazione. Mescoliamo con un normale cucchiaio dal basso verso l’alto per incorporare meglio il composto.

Quando il gel d’aloe sarà bene inglobato è il momento di aggiungere l’olio di garofano. Quest’olio è ottimo per rinforzare il capello debole però possiamo sostituirlo con l’olio d’oliva. Oppure con un olio di mandorle o jojoba, in base ai gusti.

Quando il composto sarà omogeneo e della consistenza di un balsamo, la maschera è pronta.

Insomma, diciamo addio a doppie punte e a capelli crespi e gonfi con questa maschera portentosa. Applichiamo questa maschera una volta a settimana sui capelli bagnati. Teniamola in posa 40 minuti circa avvolgendo i capelli nella pellicola e poi risciacquiamo. I nostri capelli dopo un paio di applicazioni saranno come rinati.

