L’igiene personale è essenziale per salvaguardare la nostra salute, ma lo è anche vivere in una casa pulita. Soprattutto nell’ultimo periodo siamo diventati particolarmente attenti ad evitare virus, germi e batteri attraverso alcuni semplici gesti, come la pulizia delle nostre mani. E se puliamo spesso le nostre mani, perché non dovremmo farlo anche con la nostra casa?

Alcune parti della casa, infatti, possono rivelarsi un nascondiglio perfetto per germi e batteri. Questi microrganismi amano annidarsi soprattutto in alcune parti dell’abitazione, come tappeti e moquette.

Un altro luogo molto preso di mira è il materasso. Non tutti sono abituati a pulirlo regolarmente, ma è fondamentale per la nostra salute. Infatti utilizziamo il materasso tutti i giorni, e respiriamo su di esso, ed è per questi motivi che tenerlo pulito diventa estremamente importante. Per farlo potremo utilizzare questa soluzione geniale per disinfettare il materasso con zero fatica eliminando al 100% acari, macchie e sporco.

Oltre al materasso, esiste anche un’altra parte della casa in cui si annida davvero molto sporco, ma che è trascurata nella maggior parte dei casi. Ecco di quale parte si tratta.

Quasi nessuno pulisce questa parte della casa che può diventare un covo di germi e batteri

Stiamo parlando dello zerbino. Ogni volta che entriamo in casa ci passiamo sopra con le scarpe, e ciò fa sì che quest’ultimo si riempia di residui di sporcizia e polvere, ma non è tutto. Il continuo passaggio delle scarpe sullo zerbino farà sì che lo sporco già presente sulla sua superficie si trasferisca alle suole. In questo modo aumenteremo la mole di germi e batteri che entreranno in casa nostra.

Basti pensare, infatti, che camminando per strada potremmo calpestare di tutto. Dalle deiezioni di animali, residui corporali altrui o, più banalmente, rifiuti abbandonati, alimenti caduti e non raccolti, e tanto altro ancora. E bisogna ricordare che non vedere lo sporco non vuol dire che questo non ci sia.

La pulizia fondamentale

Ecco perché è importante ricordarsi di igienizzare anche lo zerbino. Purtroppo, però, quasi nessuno pulisce questa parte della casa che può diventare un covo di germi e batteri.

Per eliminare lo sporco dallo zerbino esistono diverse soluzioni. Il primo passaggio sempre valido è quello di sbattere lo zerbino per rimuovere l’eccesso di sporco presente. Il secondo passaggio consiste nel passare l’aspirapolvere sulla superficie dello zerbino per aspirare gli ulteriori residui.

A questo punto distribuiamo sullo zerbino del bicarbonato, che lasceremo agire per circa 30 minuti. Alla fine passiamo nuovamente l’aspirapolvere, e il nostro tappetino sarà completamente disinfettato.

Passaggio importante da non sottovalutare

Prima di rimettere lo zerbino al proprio posto, ricordiamoci di pulire la zona dell’uscio dove solitamente è posizionato. Altrimenti sarà come non aver effettuato nessuna pulizia.

