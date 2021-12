Banksy è un’artista così amato che probabilmente ciascuno di noi avrà visto qualche sua opera girovagando su Internet. Le sue opere in stencil sono diventate in poco tempo iconografiche perché con pochi tratti riescono a comunicare molti concetti. Infatti sono dissacranti ma profonde, ironiche ma taglienti.

Paradossalmente, però, è un artista piuttosto difficile da vedere esposto all’interno di un museo. Infatti le sue opere, oltre a essere molto polemiche nei confronti del sistema, sono spesso materialmente disseminate in giro per il Mondo. D’altronde è un’artista di strada, che realizza spesso opere e stencil in muri e anfratti delle periferie. È per questo che vederle riunite in luoghi espositivi in grado di concentrare tanti messaggi e contesti diversi diventa un’occasione imperdibile. Tanto più perché Banksy si può già considerare uno dei miti della storia dell’arte. Dunque attenzione perché manca poco per godersi l’imperdibile mostra dedicata a Banksy ed eccone in arrivo un’altra in una sede d’eccezione che dovremmo segnare in agenda.

Una sede Cinquecentesca ed un’altra molto urbana

Infatti a Roma sono esposte oltre 100 sue opere di varia natura. Ma bisogna approfittarne perché nel giro di poco più di un mese non sarà più possibile ammirarle. La splendida esposizione “All about Banksy: exhibition 2” sarà infatti disponibile solo fino al 9 gennaio. Ci sono almeno 2 motivi per cui questa mostra dovrebbe essere visitata dai tantissimi appassionati che ci sono in Italia.

In primo luogo, la cornice è d’eccezione e crea un singolare abbinamento con il tono delle opere. Infatti l’esposizione si svolge all’interno dell’architettura cinquecentesca del Chiostro del Bramante a Roma. In secondo luogo perché le opere, per varietà e quantità, rappresentano un vero e proprio percorso per avvicinarsi ad un artista difficile da cogliere. Gli appassionati conosceranno i dubbi riguardanti l’identità e l’origine di questo artista. Ecco allora, non solo gli stencil più famosi (come “Girl with Baloon” e “Love is in the Air”), ma anche stampe e progetti discografici e sculture di resina polimerica dipinta.

Ci sono però gustose novità per gli appassionati che non potranno raggiungere Roma. Da venerdì 3 dicembre e solo fino al 27 febbraio, infatti, Milano ospiterà “The World of Banksy – The immersive Experience”. In questo caso la sede sarà concettualmente più vicina allo stile urbano dell’artista inglese. Infatti le sue 30 opere saranno visibili presso la Stazione di Milano Centrale, nella Galleria dei Mosaici. Un luogo di passaggio dunque, democratico ed accessibile, pluralista e popolare.

Oltre a quelle di Banksy, tante altre realizzate dagli anonimi artisti urbani di tutta Europa. L’esibizione sarà accompagnata da una speciale sezione video. La finalità sarebbe quella di immergere lo spettatore in un contesto vicino al modo di pensare e di vedere le cose di un writer ribelle. L’emarginazione, il senso di ingiustizia, la diversità di salario, i paradossi del capitalismo e del Mondo attuale diventeranno allora una chiave interpretativa della realtà. Ecco allora che per gli appassionati hanno inizio due mesi veramente interessanti.