Riscopriamo le uova con quest’incredibile ricetta toscana con cui fare il pieno di antiossidanti

Le uova sono tra gli ingredienti base di moltissime ricette e sono utilissime per la preparazione di antipasti, primi, secondi, contorni e dessert. Quindi, si usano in ogni ambito della cucina e spesso sono loro stesse le protagoniste indiscusse del pasto.

Continuando a leggere, conosceremo una ricetta tradizionale toscana a base di uova e di spinaci, buonissima da gustare sia come antipasto che come piatto principale.

Le uova alla fiorentina sono un piatto tipico toscano dal gusto unico, che unisce tre ingredienti molto amati in cucina: spinaci, uova e formaggio. Oltre che essere delizioso, questo piatto permette di fare il pieno di antiossidanti grazie agli spinaci. Gli antiossidanti, infatti, sono utilissimi per l’organismo ed aiutano a mantenere le cellule giovani e sane il più a lungo possibile.

Le uova si servono con una salsa a base di burro che pur essendo molto calorica, si accompagna perfettamente con il piatto. Comunque, se si desidera un piatto un po’ più leggero, si può sempre non preparare la salsa. Vediamo quindi come fare per preparare le uova alla fiorentina.

Ingredienti

Spinaci 500 g;

uova 10;

burro 60 g;

aceto 3 cucchiai;

noce moscata 1 pizzico;

groviera 40 g;

burro 15 g;

farina 00 2 cucchiai;

latte 250 mL.

Come preparare le uova alla fiorentina

Riscopriamo le uova con quest’incredibile ricetta toscana che in pochi conoscono con cui fare il pieno di antiossidanti. Cominciamo dalla salsa. In un pentolino, sciogliere il burro a fiamma bassa ed unirvi la farina setacciata, lasciamo cuocere per circa 2 minuti mescolando finchè non il composto non sarà amalgamato . Dopo aver spento il fuoco, aggiungere il latte lentamente, sbattendo con una frusta per far sì che non si formino i grumi.

Ora, riportare il pentolino sul fuoco e portare ad ebollizione mescolando, cuocendo fino a quando la salsa non si sarà addensata. Dopodiché, unire la noce moscata e spegnere la fiamma. Ora che la salsa è pronta, sciogliere il burro in una pentola e cuocere gli spinaci per circa 10 minuti. Poi, unire il formaggio nella salsa ed aggiungere 2 tuorli, sale e pepe e scaldare sulla fiamma fino a sciogliere il formaggio.

Dopodiché, portare ad ebollizione circa 2 L di acqua e, dopo aver abbassato la fiamma, aggiungere l’aceto. A questo punto, aggiungere un poco alla volta (2 o 3 per volta) le uova aperte nell’acqua e cuocere per 2 minuti circa. Quando gli albumi saranno ancora morbidi ma fermi, sarà il momento di estrarre le uova. Infine, distribuire gli spinaci su 4 piatti e ricoprire con due uova in camicia ciascuno e con della salsa.

Ora, la ricetta è conclusa e le uova alla fiorentina sono pronte da essere gustate ben calde.