Molti la scambiano erroneamente per una crema inglese, ma questa ricetta nasce da un fortunato errore in cucina. Stiamo parlando della bavarese, uno dei dolci più famosi in tutto il Mondo. La storia e le origini del nome nascondono una particolare curiosità e scoprire tutti i segreti per preparare una perfetta bavarese è fondamentale. Davvero in pochi sanno che per fare un figurone basta preparare quest’irresistibile dolce dal gusto prelibato e che sposa perfettamente la frutta di stagione. È possibile anche stratificare la crema bavarese con del Pan di Spagna per realizzare una buonissima torta, perfetta anche per i più piccoli. Ma ora ecco i migliori trucchi selezionati dalla Redazione di Cucina per una bavarese al top.

Una veloce precisazione sul nome

In realtà è un errore riferirsi alla bavarese con il femminile, in quanto questo nome deriva dal termine francese che traduce l’espressione “budino”. Il bavarese era originariamente una bevanda di origine tedesca e a base di tè, liquore e latte. Con il tempo sono tanti anche gli chef italiani che riproducono questo dolce nelle loro cucine, garantendogli una larga diffusione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

I migliori segreti per una perfetta bavarese

Normalmente sono in molti a preparare una crema bavarese accompagnata da un Pan di Spagna morbido e inzuppato in un liquore.

Il primo trucco è quello di far ammollare la gelatina rigorosamente in acqua fredda. Bisognerà aggiungere i fogli di gelatina uno per volta e dopo aver terminato l’inserimento degli altri ingredienti. Aggiungere ogni foglio singolarmente è il trucco per scongiurare fastidiosi residui di gelatina non sciolta nel dolce.

Quello che conferisce alla bavarese la giusta consistenza spumosa è la panna montata. Non bisogna né montarla troppo né troppo poco.

Un altro segreto fondamentale è quello di montare uova e zucchero fino a ottenere una crema spumosa e abbastanza chiara.

Davvero pochi sanno che per fare un figurone basta preparare quest’irresistibile dolce dal gusto prelibato

Per stupire gli ospiti suggeriamo di servire la bavarese su un sottile strato di pasta frolla e senza ricorrere all’ormai conosciutissimo pan di Spagna.

Per rendere più scenografico questo dolce suggeriamo di usare uno stampo a forma di ciambella. Questo conferirà al budino deliziose righe verticali davvero caratteristiche.

Per guarnire e abbellire il dolce consigliamo anche una copertura al cioccolato bianco, che renderà il dolce ancor più appetitoso.

Riguardo alle possibili varianti, la Redazione consiglia di sperimentare gusti come la bavarese al cioccolato, quella alla vaniglia, al caffè o quella alle fragole.

Ecco invece quali sono le caratteristiche che differenziano la bavarese dalla crema inglese.