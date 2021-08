Appena aperte delle uova per usarle in cucina bisogna prendere i gusci e metterli in una pentola per farli bollire. Ecco gli sbalorditivi usi dei gusci d’uovo che non si devono mai buttare via perché possono diventare una ricetta di bellezza

Infatti i gusci sono formati da carbonato di calcio che può rafforzare le unghie delle mani.

Ottimi per il viso

Per ottenere una vera sostanza rigenerante per la pelle basterà procedere in questo modo. Mettere i gusci delle uova all’interno di un foglio di carta forno ripiegato in due. Poi cominciare a battere con un pestacarne o con un martelletto di piccole dimensioni fino a polverizzare il tutto. Poi bisogna versare questa polvere nel contenitore per creare i cubetti di ghiaccio ed aggiungere un po’ d’acqua. Quando i cubetti saranno ben solidificati potremo passarli sul viso, con movimenti circolari. Oltre all’azione stimolante per la pelle data dall’acqua fredda ci sarà anche la componente del carbonato di calcio sciolto nell’acqua.

Ecco gli sbalorditivi usi dei gusci d’uovo che non si devono mai buttare via

Sono ottimi anche come sbiancante per il bucato. In questo caso il guscio va sbriciolato in pezzetti più piccoli possibili. Vanno poi inseriti in una federa e messi in lavatrice con il bucato. L’effetto sbiancante sarà di grande soddisfazione.

Contro il prurito

Per le irritazioni della pelle che danno prurito si può mettere del guscio d’uovo polverizzato in infusione in aceto di mele. Lasciare riposare per almeno 48 ore per poi applicare direttamente sulla pelle. Il prurito dovrebbe trovare sollievo.

Ovviamente si tratta dei cosiddetti rimedi della nonna che non possono e non devono sostituire un parere medico. Se si ha prurito sulla pelle per prima cosa bisogna consultare il medico. Solo dopo aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che non servano medicine particolari si possono provare i rimedi della nonna.