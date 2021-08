Ancora non sono molto chiari i meccanismi che causano la formazione un tumore al fegato. Quello che sappiamo è che esistono dei fattori di rischio che possono esporre maggiormente alcuni soggetti, rispetto ad altri.

Tra i fattori di rischio più comuni vi è certamente l’età. Infatti, il cancro al fegato ha maggiori probabilità di svilupparsi dopo i 50 anni.

Questa è davvero una fase cruciale della vita e, per questo motivo, è importante effettuare queste 3 visite preventive salvavita.

Altri fattori di rischio sono il fumo, l’abuso di alcool e farmaci, l’obesità e l’esposizione prolungata a sostanze cancerogene.

Oltre a ciò, pochi sanno che il cancro al fegato arriva prima se si hanno queste patologie

Come evidenziano alcune ricerche scientifiche, una delle patologie precursori di un tumore al fegato è la cirrosi epatica.

Quest’ultima compare per vari motivi, come ad esempio infezioni, oppure un errato stile di vita, e limita le funzionalità del fegato.

In sostanza, accade che le cellule del fegato, una volta danneggiate, vengono sostituite con tessuto cicatriziale rendendo difficile il normale fluire del sangue nell’organo.

Un’altra patologia è la steatosi che consiste nell’accumulo di trigliceridi nelle cellule del fegato.

Il tessuto epatico, in questo caso, si infiamma e provoca cicatrizzazione o morte dei tessuti.

Questa condizione rappresenta un serio problema, anche perché non esistono ancora cure efficaci per contrastarla. In questo senso, gioca un ruolo fondamentale la prevenzione, introducendo nella propria dieta alimenti privi di grassi.

Altri fattori di rischio molto comuni, anche se non si tratta di patologie, sono le infezioni croniche da virus dell’epatite B e C.

Questi virus si trasmettono attraverso il sangue, o rapporti intimi, o durante la gravidanza, e di solito non manifestano sintomi particolarmente gravi.

Fatto sta che, se l’epatite dovesse diventare cronica, potrebbe causare una progressiva degenerazione degli epatociti, ossia le cellule del fegato.

L’infezione da epatite B, però, si può prevenire con il vaccino; mentre per contrastare quella dell’epatite C, vi sono diversi farmaci.

Quindi, davvero pochi sanno che il cancro al fegato arriva prima se si hanno queste patologie. È altrettanto vero, però, che è difficile diagnosticare questo tumore, poiché spesso i sintomi compaiono a danno avvenuto. Per questo è importante sapere che questi 3 sintomi potrebbero essere l’anticamera di un tumore al fegato