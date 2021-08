Per smartphone, tablet o computer, l’estate è una stagione davvero delicata, a causa delle alte temperature. Questo è un fattore che spesso sottovalutiamo, ma che in realtà può danneggiare, in maniera irreversibile, tutti i dispositivi elettronici.

Se eccessivo, il caldo può facilmente rovinare i componenti interni, rallentare il telefono e ridurre le prestazioni della batteria. Anzi, talvolta può capitare che questa si surriscaldi al punto di gonfiarsi, fino ad esplodere.

Ecco come evitare i pericolosi effetti da surriscaldamento con queste 5 mosse salva cellulare

Quindi abbiamo visto, in breve, gli effetti dannosi nell’esporre lo smartphone a temperature troppo elevate.

Stessa sorte può capitare, però, a seguito di variazioni improvvise di temperatura, o veri e propri sbalzi termici.

Molti, infatti, pensano che sia sufficiente raffreddare in qualche modo il telefono surriscaldato, sottoponendolo a temperare inferiori.

Questa è una pratica sbagliata, poiché il cambio repentino delle condizioni termiche, crea condensa all’interno dei dispositivi. Così facendo, tutti i chip ed i circuiti interni ne verrebbero danneggiati.

Quando fa molto caldo, l’ideale sarebbe spegnerlo per qualche minuto e poi riporlo in una borsa, o comunque un luogo riparato dal sole cocente.

Tuttavia, se questo non fosse possibile, potremmo utilizzare il cellulare in modalità “risparmio energetico”.

In questo modo, ridurremo le funzioni superflue del telefono, lasciando attive solo quelle fondamentali.

Nel caso, possiamo spegnere anche il GPS, il Wi-Fi ed il Bluetooth.

Per aiutare ulteriormente il sistema, sconsigliamo anche l’utilizzo di giochi ed applicazioni pesanti; oppure di girare video in alta risoluzione.

Un altro aspetto da non sottovalutare è la cover

Nonostante sia un gadget fondamentale per proteggere il nostro smartphone da urti e cadute, sotto il sole d’estate potrebbe sortire effetti negativi.

Quindi, se possibile, è meglio rimuovere la cover e spegnere il telefono per qualche minuto, lasciando che si raffreddi. Altrimenti, il consiglio è di montare una cover dal colore chiaro, o con materiali che possano condurre bene il calore.

Infine, l’ultimo consiglio è quello di installare nello smartphone una delle tantissime applicazioni in grado di avere sotto controllo la temperatura. Grazie ad un sistema di notifiche, infatti, possiamo sapere in tempo reale la temperatura esatta del dispositivo e, nel caso, diminuire le prestazioni.

Quindi, ecco come evitare i pericolosi effetti da surriscaldamento con queste 5 mosse salva cellulare. Per approfondire ulteriori aspetti sulla batteria, e le sue prestazioni, consigliamo la lettura di questo articolo.