Pochi sanno che grazie al peperoncino possiamo ridurre l’appetito e dimagrire in fretta

Il peperoncino divide i palati: c’è chi lo ama e chi non riesce proprio a mangiarlo. Molti di questi ultimi cambieranno idea sapendo che assumendo una certa dose giornaliera di peperoncino è possibile attivare recettori che riducono la trasformazione del cibo in tessuto adiposo.

Pochi sanno però che grazie al peperoncino possiamo ridurre l’appetito e dimagrire in fretta, eppure è così. E questa è solo una delle mille qualità del peperoncino, che vanta effetti antitumorali, digestivi, analgesici e antibatterici. Il tutto grazie alla sua ricca concentrazione di vitamine A, B, C ed E, oltre che di sali minerali quali fosforo, potassio magnesio e ferro. Tutti questi nutrienti rendono il peperoncino un alimento preziosissimo per la nostra salute.

La sensazione di calore vero e proprio che scaturisce dall’assunzione di un cibo piccante ha una ragione ben precisa. Non si tratta ovviamente di un reale innalzamento della temperatura corporea, ma dell’attivazione di particolari recettori. Questi precettori sono presenti soprattutto sulla lingua e sul tessuto adiposo bruno.

Quando mangiamo del peperoncino, una sostanza in esso contenuta, che si chiama capsaicina, si lega a questi recettori e fa sì che i nutrienti non si trasformino in grasso ma in calore. Inoltre, sempre la capsaicina ha la capacità di ridurre il senso dell’appetito, visto che riduca la produzione della grelina, un ormone che stimola l’appetito.

Così, il peperoncino non solo aiuta i processi metabolici a non trasformare i nutrienti in tessuto adiposo, ma ci permette di fermare la fame quando non è necessaria.

Quanto peperoncino si può mangiare al giorno per avere gli effetti desiderati

La dose massima consigliata di peperoncino che si può assumere in un giorno non va oltre i 10 grammi. Questo perché troppo peperoncino può avere un effetto intossicante e ustionante per l’intestino. È consigliato assumere il peperoncino fresco, tagliandolo a fettine da cui estrapolare i semi. È altresì consigliabile mangiarlo come condimento e mai da solo, cosa che lo renderebbe più impattante per l’intestino e meno digeribile.

