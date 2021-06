La colazione è il pasto più importante, infatti ci dà l’energia per affrontare l’intera giornata ed attivare il metabolismo.

A chi di noi non è capitato di iniziare la giornata con una golosissima fetta di torta? Una brioche? O un croissant? Magari anche ricchi di marmellata o cioccolato.

Tuttavia, sono questi i comuni alimenti da evitare assolutamente a colazione se si vuole dimagrire. Alcuni consigli sull’argomento li avevamo già trattati in questo articolo.

La prima regola da tenere in considerazione per la perdita di peso è la qualità degli alimenti che portiamo a tavola già di prima mattina. L’introito di alcuni alimenti piuttosto che altri fa la differenza.

Sono questi i comuni alimenti da evitare assolutamente a colazione se si vuole dimagrire

Lo yogurt, che è solitamente un alimento sano, è sconsigliato di primo mattino perché ricco di zuccheri e calorie. È sconsigliato soprattutto se è alla frutta o con zuccheri aggiunti, inoltre, se viene abbinato ad alcuni cereali ricchi di zucchero o sciroppo di glucosio. Questo produrrà picchi insulinici elevati che ci porteranno ad avere nuovamente fame in men che non si dica.

Lo yogurt esiste in tante varianti: alla frutta, magro, intero, vegetale. Ma lo yogurt migliore da scegliere sembrerebbe lo yogurt greco bianco per i suoi valori nutrizionali, in particolare perché ricco di proteine e con pochi zuccheri.

Anche i tipici cereali per la colazione sono una nota dolente, infatti essi presentano un elevato indice glicemico e molto spesso al loro interno c’è anche l’aggiunta di sciroppo di glucosio o fruttosio.

I cornetti, ossia la classica colazione italiana, sono sconsigliati per la quantità di zuccheri ed anche per la presenza di grassi idrogenati. Essi stimolano l’insulina e sono privi di nutrienti importanti, se proprio dobbiamo consumarli meglio ridurli ad una volta a settimana e meglio se integrali.

I succhi di frutta anch’essi sconsigliatissimi per l’elevata quantità di zuccheri aggiunti e con zero nutrienti. Meglio preferire di gran lunga una spremuta d’arancia fresca, ricca di vitamina e antiossidanti.

Le barrette energetiche utilizzate per la loro comodità, contengono ingredienti poco salutari e sono ricche di zucchero. Se proprio non possiamo farne a meno il consiglio è quello di crearle in casa con alimenti più salutari, come cereali integrali e gocce di cioccolato fondente.

Ebbene, sono questi i comuni alimenti da evitare assolutamente a colazione se si vuole dimagrire.