Dormire bene la notte è fondamentale per la salute dell’organismo e per migliorare la qualità della vita. Mentre dormiamo, rigeneriamo il nostro cervello e i tessuti, abbassiamo la temperatura corporea, miglioriamo la concentrazione e le nozioni acquisite. Praticamente, il nostro corpo riprende le energie spese durante il giorno.

Quando la qualità e la durata del sonno non sono soddisfacenti, le conseguenze non tardano ad arrivare. Il giorno successivo rischiamo di essere molto stanchi, di cattivo umore, poco vigili, provocando un forte stress al fisico, ma anche al nostro cervello. In linea di massima, le ore di sonno raccomandate sono circa 8, ma variano rispetto l’età e allo stile di vita. Ma d’estate il fenomeno dell’insonnia, per diversi motivi, colpisce molti italiani, che solitamente non hanno questo problema durante tutto il resto dell’anno.

Le cause

Con la bella stagione, diversi fattori contribuiscono a rendere difficile il nostro ritmo sonno-sveglia. In primo luogo, il clima è molto più caldo, il nostro organismo impiega più tempo ad abbassare la temperatura corporea. Le giornate sono più lunghe e questo causa un disordine generale. Infatti, in mancanza di luce, l’organismo produce un ormone indispensabile per facilitare il sonno, la melatonina, prodotto in minore quantità in estate.

In vacanza ed in ferie cambiamo la nostra routine quotidiana ed adottiamo abitudini diverse, che impediscono spesso di dormire bene. Altro elemento che disturba la nostra quiete notturna è l’aumento degli insetti. Le zanzare svolazzano nelle camere da letto indisturbate, per poi dare fastidio mentre tentiamo di prendere sonno.

Pochi sanno che chi soffre di insonnia d’estate dovrebbe seguire questi semplici consigli

Per evitare che l’insonnia estiva prenda il sopravvento, non basta preparare infusi di camomilla e valeriana. Per favorire il sonno, è indicato seguire alcuni metodi, utili a dormire meglio e più facilmente.

A cena è importante non preparare cibi complessi e pesanti, come formaggi stagionati o insaccati. Meglio scegliere pasti leggeri, a base di frutta, verdura, carni magre, riso integrale e pesce, ricchi di minerali e vitamine.

Bere tanta acqua, l’idratazione è importante per reintegrare i liquidi persi durante il giorno. Bisognerebbe evitare, prima di coricarsi, bevande energetiche, alcolici, caffeina o altri tipi di eccitanti.

Per molti, praticare sport prima di andare a letto, potrebbe compromettere il sonno, a causa dell’aumento della frequenza cardiaca.

È consigliato, inoltre, non superare i 45 minuti di pennichella pomeridiana, potrebbe essere controproducente. Solo in alcuni casi, a seconda dell’età, può non essere un fattore negativo.

Invece, sembra un buon metodo fare una doccia fresca prima di dormire, per rinfrescarsi ed abbassare la temperatura corporea. Per avere sempre la sensazione di freschezza è opportuno utilizzare lenzuola di cotone e lino.

La stanza deve essere ventilata, con una temperatura adeguata. Per questo si consiglia l’uso di un deumidificatore, impostato a circa 22 gradi, invece di usare il classico condizionatore, che potrebbe causare tosse e raffreddore.

