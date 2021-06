Ogni anno è la solita storia, ci ostiniamo a mettere in pratica tutti i possibili rimedi della nonna. Si usano spezie, piante, spray repellenti, trappole fai da te, solo per non vedere più insetti aggirarsi nel giardino di casa.

Zanzare, mosche e moscerini riescono a farci detestare le calde giornate d’estate, spesso non resta che arrenderci. In pochi, però, pensano che in realtà la stessa natura e il mondo animale potrebbero risolvere la situazione. Molti animali si cibano di questi insetti fastidiosi, bisogna solo individuare gli animali che più di tutti sono dei veri predatori spietati, dei cecchini di piccole dimensioni.

Per evitare invasioni di zanzare e moscerini in giardino dobbiamo attirare questo animale incredibile: la libellula

Appartiene alla famiglia degli Odonati, questo antichissimo insetto è famoso per essere leggiadro ed elegante. Negli stadi giovanili vivono nell’acqua, per poi diventare esperti volatori. L’origine del nome dovrebbe provenire da “libra”, ovvero bilancia, altri sostengono derivi da “libellum”, cioè libero.

Una caratteristica esclusiva è che, in volo, la posizione delle ali è perfettamente orizzontale. Le leggende e le storie che hanno come protagonista la libellula sono numerose in tutto il mondo. Un corpo lungo e sottile, ali coloratissime e brillanti, ognuna può muoversi indipendentemente dall’altra. Sono abili e veloci, riescono a raggiungere i 60 km orari e sono totalmente innocui per l’uomo.

Predatori assoluti

La libellula non punge né morde l’uomo, anzi, può essergli d’aiuto nella lotta contro gli insetti. In mezzo secondo, infatti, riescono ad agguantare la preda, con una mira incredibile, divorandola in volo. Si cibano di zanzare, mosche, invertebrati, grazie al labbro inferiore dotato di pinze.

Attiriamole in giardino

Un’idea per allontanare zanzare e insetti vari, è attirare la libellula nel nostro giardino, il resto del lavoro lo farà lei. Servirà ricreare il suo habitat, ovvero almeno una fonte d’acqua anche per le uova, come uno stagno, ma senza pesci. Inserire nelle vicinanze pietre colorate per farle stare al sole, ed erba per attirare le sue prede.

Quindi, per evitare invasioni di zanzare e moscerini, in giardino dobbiamo attirare questo animale incredibile, la straordinaria e affascinante libellula.