Il sogno di ogni collezionista, o esperto numismatico, è quello di trovare ed accaparrarsi esemplari rari ed introvabili.

Tuttavia, esistono casi in cui qualcuno riesce addirittura a trovare pezzi non solo rari, ma unici nel loro genere.

In questo articolo analizzeremo il valore di questa serie di banconote di cui fino a poco tempo fa non si conosceva l’esistenza.

Sembra impossibile ma queste banconote italiane valgono insieme quanto mezzo mutuo di una casa

Le banconote di cui vorremmo parlare in questo articolo risalgono al 1915, nelle fasi iniziali della Prima Guerra Mondiale. Si tratta di una serie composta da 4 biglietti di prova, da 1-2-5-10 lire di occupazione per Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Queste banconote, vennero realizzate in gran segreto dall’Officina Carte Valori di Torino, in previsione dell’imminente invasione delle Terre Irredenti.

Il governo italiano, infatti, in quel periodo, aveva siglato il Trattato di Londra, con il quale si impegnava ad invadere l’Austria. In questa situazione, quindi, il governo aveva bisogno di carta moneta di occupazione, con la quale poteva gestire i territori da occupare.

Così facendo poi, in base all’esito della guerra, il governo poteva ritirare fuoricorso la banconota in qualsiasi momento.

Per fare ciò, vennero utilizzate banconote italiane, alle quali si applicò una sovrastampa, così da poterle distinguere più facilmente.

Questa sovrastampa indicava il valore in corone (1-2-5-10) che, dal punto di vista tipografico, equivaleva al valore in lire.

Sul retro si applicò una marca fiscale, rappresentante una testina, presente già nelle banconote del Banco di Napoli, Banca d’Italia e Banco di Sicilia.

Queste banconote realizzate con le stesse tecniche di stampa dei normali biglietti circolanti, ma su carta rigida non filigranata.

Una banconota sconosciuta

Nei cataloghi e nei registri ufficiali, queste banconote non erano presenti, proprio per il segreto che avvolse la loro produzione.

Infatti, nessuno in quel periodo, doveva sapere che l’Italia, da lì a poco, avrebbe attaccato l’Austria.

Quindi questi biglietti, sono attualmente unici nel loro genere. Per questo motivo, il valore di ogni esemplare potrebbe aggirarsi intorno a 15.000 euro.

In alcune aste sul web, il prezzo per la vendita in blocco di queste monete è fissato su 50.000 euro.

Quindi, sembra impossibile ma queste banconote italiane valgono insieme quanto mezzo mutuo di una casa, data la loro incredibile storia.

