Sentirsi gonfi e non in forma influisce spesso anche sullo stato d’animo e conseguentemente nei rapporti sociali. Potrebbe renderci più nervosi, irascibili, stanchi e avvertire uno stato di continuo malessere psichico. Avere una pancia piatta e più in generale un girovita più stretto può farci sentire sicuramente meglio sia a livello mentale che a livello fisico. Inoltre soprattutto in virtù dell’arrivo della stagione estiva tale desiderio di sentirsi in forma diventa per molti un vero e proprio cruccio.

È importante in queste situazioni non perdere di vista ciò che conta veramente il benessere fisico e non lasciarsi ingannare da diete fai da te. Infatti è opportuno tenere presente che non bastano 15 giorni per sgonfiare la pancia e rimettersi in forma né tantomeno digiunare per un certo numero di giorni. Ma la scelta più opportuna sarebbe scegliere uno specialista che ci aiuti. In particolare, quest’ultimo potrà indicare il programma alimentare personalizzato da seguire, eliminando tutti quegli alimenti che possono essere deleteri per la nostra salute. A ciò poi basterà combinare un’attività sportiva che ci aggrada e svolgerla in maniera costante, non solo in vista della prova costume.

Pochi sanno che chi mangia a quest’ora può sgonfiare la pancia dai gas intestinali più velocemente

Inoltre per un’alimentazione sana ed equilibrata oltre ad essere importante quanto si consuma è anche importante quando si mangia. Sembrerà strano ma il nostro organismo segue dei ritmi ben precisi. Non adattarsi all’orologio biologico, saltando i pasti o mangiando in orari sbagliati può modificare il nostro metabolismo. Il nostro corpo infatti ha dei suoi ritmi che se alterati possono contribuire all’aumento di peso, disturbi digestivi, gonfiore e aumento del girovita.

Si tratta del cosiddetto ritmo circadiano. Secondo uno studio infatti lo stesso pasto consumato durante la notte rispetto al giorno è associato ad un aumento dei livelli postprandiali di glucosio e trigliceridi. Il microbioma intestinale, inteso anche come un sistema endocrino, può avere legami con i cambiamenti del ritmo circadiano che possono influenzare l’aumento dell’obesità.

Inoltre secondo un altro studio accreditato chi pranza dopo le 15 posticipando così anche l’orario della cena vedrà un aumento di peso e di girovita. Pertanto chi segue un’alimentazione sana e variegata, dovrebbe preferire un consumo di carboidrati decrescente nella giornata. Ovvero, maggiore la mattina fino a quasi azzerarsi la sera. Pochi sanno che chi mangia a quest’ora ovvero non più tardi delle 20,00, può sgonfiare l’addome e diminuire il rischio di prendere peso. Sarà importante non saltare i pasti principali e accorciare i tempi della cena soprattutto d’estate.

Posticipare questo momento perché fuori è ancora giorno ci porterà inevitabilmente ad un aumento di peso. Anche se si è in vacanza pertanto sarà utile per il corpo e per la mente rispettare i nostri orari interni. Ne trarremo vantaggio sia sotto un profilo di salute sia quando indosseremo il costume o ancora l’abito dell’estate scorsa.

