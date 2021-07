Ci sono dei momenti dell’anno in cui ci sentiamo particolarmente stanchi e per essere concentrati e attivi beviamo più caffè del necessario. Inutile ricordare che noi italiani siamo tra i maggiori consumatori di caffè al mondo; probabilmente i primi in assoluto per qualità. Non ce ne vogliono ad esempio gli americani che sicuramente ne bevono più di noi, ma assumono quei beveroni che col vero caffè hanno poco da spartire. Ci sono però anche dei momenti in cui il medico ci consiglia per vari motivi di ridurre o eliminare il caffè. Andiamo allora alla scoperta dei 4 alimenti che possono sostituire il caffè dandoci ancora più energia. Uno di questi e lo vediamo subito è praticamente sconosciuto.

Il cosiddetto “latte di banana”

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il primo dei sostituti del caffè che andiamo a vedere è una bevanda davvero alternativa che appartiene al mondo degli sportivi. Si chiama “latte di banana” e possiamo prepararlo frullando delle banane e unendo loro del latte, della cannella e mezzo cucchiaio di cacao amaro. In alcuni paesi le banane vengono addirittura congelate per portare in dote anche una quantità importante di acqua.

Alla scoperta dei 4 alimenti che possono sostituire il caffè dandoci ancora più energia

I nostri Lettori sanno che consigliamo spesso il succo di arancia e quello di pompelmo. Questi due frutti oltre ad avere un notevole potere energizzante agiscono in maniera importante e soprattutto velocemente sul cervello. La ricchezza di vitamina C e antiossidanti permette a questi due succhi di stimolare le attività nervose e cerebrali in tempi brevi.

L’eterna pappa reale

Quando eravamo piccoli la nostra generazione, quella che ha superato i famosi “anta”, ricorderà sicuramente il classico energizzante della nonna: la pappa reale. Quando non esistevano ancora le conoscenze alimentari di adesso e, soprattutto gli integratori attualmente in commercio, era molto diffusa e usata. I bambini crescevano con questa sostanza, dono delle operose api, che contiene tantissima vitamina B. Ancora oggi, comunque nonostante le tante alternative, medici e farmacisti suggeriscono l’utilizzo della pappa reale perché agisce equilibrando il sistema nervoso, ma donando anche tanta energia naturale.

Approfondimento

Sensazionale scoperta americana di un pesce che previene con successo le malattie del cuore