Dopo un 2021 da record, il Salento si conferma anche quest’anno fra le mete più gettonate di queste vacanze estive. In realtà, pochi ormai si stupiscono di questo fatto, dal momento che questa magica terra ha molto da offrire, sotto tutti i punti di vista.

I punti forti del Salento sono, ovviamente, il mare e le coste, sia rocciose che sabbiose, che negli anni stanno scalando tutte le classifiche mondiali. Ma non è finita qui, perché questa magica terra è anche un concentrato di arte, storia, cultura e natura, senza dimenticare l’incredibile offerta enogastronomica.

Per scoprire tutto questo, però, bisogna addentrarsi nei piccoli ma suggestivi comuni sparsi per il territorio. Tra questi, ad esempio, ricordiamo Specchia, in provincia di Lecce, che è stata inserita anche tra i borghi più belli d’Italia, insieme ad Otranto.

Proprio Otranto è un’altra di quelle località assolutamente da non perdere. Parliamo del borgo più a Est in Italia, da sempre crocevia di tantissime etnie e culture, e che racchiude in sé un patrimonio storico e culturale invidiabile. Da qui è possibile anche raggiungere tantissime spiagge, alcune molto rinomate, e altre, come vedremo, non molto conosciute.

Pochi sanno che a 15 minuti da Otranto c’è questa meravigliosa spiaggia incontaminata e perfetta per rilassarsi

Nei pressi di Otranto ci sono tantissime spiagge affascinanti e tratti di costa rocciosi tutti da ammirare. Tra questi ricordiamo ad esempio Baia dei Turchi, famosa per il fatto che probabilmente è proprio qui nel 1480 sbarcò l’esercito turco. Oppure abbiamo Baia Mulino d’Acqua, i Laghi Alimini, Porto Badisco, Torre dell’Orso e la particolarissima Cava di Bauxite.

Tuttavia, pochi sanno che a 15 minuti da Otranto, procedendo verso Nord, vi è un’altra bellissima località, chiamata Conca Specchiulla. Situata tra due luoghi rinomati del Salento, ossia Torre dell’Orso ed i Laghi Alimini, questo tratto costiero è davvero imperdibile.

Conca Specchiulla è caratterizzata da una costa rocciosa a picco sul mare, dalla quale però sbucano tratti di spiaggia con finissima sabbia dorata. Il mare è sempre pulito e cristallino, con magnifiche tonalità di colore che vanno dall’azzurro al turchese. Tuttavia esso risulta piuttosto difficile da raggiungere poiché, per accedervi, bisogna attraversare una scala scavata nella falesia.

A far da cornice a questo spettacolare paesaggio vi è una rigogliosa pineta e una fitta vegetazione di varie specie di macchia mediterranea. Insomma, Conca Specchiulla è il posto ideale se si vuole trovare pace e tranquillità e stare a contatto con la natura.

Lettura consigliata

