Se è vero che la qualità e la struttura degli alimenti è importante, altrettanto fondamentale è il modo in cui decidiamo di assumerli. Se non sappiamo moderarci, infatti, e se continuiamo ad esagerare nelle quantità, non esisterà ingrediente benefico. Qualsiasi alimento, a prescindere dai vantaggi per l’organismo che presenta, risulterà dannoso. Dunque, il primo compito, è quello di impegnarsi al fine di trovare un equilibrio nelle quantità e seguire quindi una dieta moderata.

Tutto ma poco

Si sente spesso dire, in particolare dai nutrizionisti, come seguendo la strada della moderazione sia possibile mangiare tutto. Se lo sentiamo dire così tante volte il motivo è solamente uno. Si tratta di una verità assoluta. Difatti, incredibilmente, pure l’alcol si può assumere. Anche se abbiamo problemi con i valori della glicemia. L’importante è farlo con giudizio. Come lo è anche scoprire la migliore scelta in base alle nostre condizioni.

Pochi lo scelgono ma questo è il vino migliore da bere per la glicemia

Se infatti è possibile bere alcol anche per chi soffre spesso di iperglicemia, è comunque fondamentale fare attenzione e capire, oltre alle quantità, quale tipo di alcolico bere. A tal proposito, oggi andremo a svelare la scelta più adatta da fare in questi casi. Infatti, in pochi lo scelgono ma questo è il vino migliore da bere per la glicemia.

Ci riferiamo in particolare ai vini secchi, possibilmente rossi. Difatti, come è possibile constatare in questo studio, i vini secchi presentano un basso contenuto di carboidrati e di zucchero. Inferiore agli altri tipi di alcolici, compresi i vini fruttati. Per questo motivo si è visto come, l’etanolo di questo vino, non intacca dannosamente i valori del glucosio nel sangue. Quindi, dopo aver parlato con un medico e deciso con quest’ultimo se e quando concederselo, suggeriamo di scegliere questo tipo di vino. Risulterà essere la scelta più sana e, di conseguenza, la meno dannosa per la nostra salute.