I carboidrati sono una delle categorie di macronutrienti che esistono e sono un’ottima fonte energetica per l’organismo. In molti ritengono erroneamente che per poter dimagrire si debba rinunciare ai carboidrati, ma non è affatto così. Infatti, i carboidrati sono importantissimi nella dieta e al massimo vanno limitati.

Eppure, esistono degli orari durante la giornata in cui il consumo eccessivo di carboidrati è sconsigliato, per non rischiare di ingrassare. Per cui, continuando a leggere vedremo quando evitare i carboidrati durante la giornata.

Gli esperti confermano che per non ingrassare sono questi gli orari in cui evitare i carboidrati

Chiunque si ritrovi per la prima volta a voler dimagrire rischia di commettere l’errore di eliminare i carboidrati dalla dieta. E questo è sbagliato perché una dieta sana deve comprendere tutti i macronutrienti, ovvero proteine, grassi e carboidrati.

Eppure, esistono dei momenti migliori ed altri peggiori in cui consumare i carboidrati. In genere, si consiglia di mangiarli nei momenti in cui l’insulina è alta. Infatti, in questi momenti il corpo è più predisposto a gestire bene i carboidrati e a non convertirli in scorte, ovvero aumento di peso. Per cui, i momenti migliori sono al mattino e dopo ad un allenamento.

Per gli stessi motivi, consumare molti carboidrati la sera o comunque nel tardo pomeriggio è controproducente. In effetti, da un lato si hanno valori inferiori di insulina. Dall’altra, a meno che non si sia animali notturni, la sera si consumano poche energie e quindi i carboidrati non vengono bruciati ma accumulati. In conclusione, i carboidrati sono fondamentali nella dieta e si dovrebbero consumare prevalentemente al mattino e a pranzo, riducendo le quantità alla sera.

La qualità conta

Per cui, gli esperti confermano che per non ingrassare sono questi gli orari in cui evitare i carboidrati, ovvero alla sera e nel tardo pomeriggio. Logicamente, non è solo una questione di orari ma anche di qualità dei carboidrati ingeriti. Banalmente, è molto meglio mangiare della quinoa a cena che non delle ciambelle a colazione. Ecco perché è fondamentale mangiare sano ed equilibrato e prediligere carboidrati con un carico calorico basso.

Per cui, se è vero che si consiglia di mangiare i carboidrati prevalentemente nella prima parte della giornata è importante valutarne anche la qualità.