Che la frutta porti tanti benefici al nostro organismo è risaputo. Soprattutto durante i mesi estivi consumarne in grande quantità aiuta a rintegrare sali minerali e a mantenersi freschi.

Oltre a questi benefici abbastanza conosciuti ce ne sono altri che spesso invece non vengono presi in considerazione. Per esempio la buccia della mela può avere grandi benefici che pochi si immaginano. Oppure anche fragole albicocche, e arance che possono incidere positivamente sui livelli di glicemia.

Quindi come è facile intuire la frutta porta con sé tante cose positive per il nostro benessere. Ma se ci si chiedesse quali sono i migliori frutti da mangiare per la nostra salute potrebbe essere difficile individuarli subito. Nelle prossime righe scopriremo come in pochi lo sanno ma sono questi i 3 frutti più salutari al Mondo.

Il primo fra tutti è il pompelmo considerato il frutto più salutare per queste ragioni. Innanzitutto contiene tanti minerali e vitamine ed inoltre favorisce la riduzione dell’insulino resistenza.

C’è anche un altro grande beneficio che rende il pompelmo uno dei frutti più salutari del nostro pianeta. Ovvero aiuta moltissimo a perdere peso e a confermalo c’è uno studio americano che dimostrato una cosa molto interessante.

Cioè chi mangia regolarmente mezzo pompelmo prima del pasto normale perde più peso rispetto a chi invece non lo mangia.

Passando al secondo frutto rientra in questa classifica fra i più salutari al Mondo l’avocado. Ricchissimo di potassio, fibre e magnesio, rispetto ad altri frutti ha pochissimi carboidrati.

La ragione è che è un frutto composto principalmente da grassi. Soprattutto è presente l’acido oleico che ha grandi proprietà antinfiammatorie e fa molto bene al cuore e che si può ritrovare anche nell’olio extravergine di oliva.

Non può mancare questo frutto tropicale fra i tre più salutari al Mondo

Infine, non può mancare all’appello l’ananas che è il più salutare tra tutti i frutti tropicali. Basti pensare che solo una tazza fornisce circa il 76% del fabbisogno giornaliero di manganese e il 131% di quello di vitamina C.

È un frutto che possiede grandi proprietà antinfiammatorie e aiuta a digerire più facilmente le proteine per mezzo della bromelina.

Infine, ci sono alcuni studi che stanno approfondendo la possibilità che l’ananas possa aiutare a prevenire il tumore.

