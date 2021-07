Proteggere le nostre piante dai parassiti è fondamentale quanto nutrirle e innaffiarle alla perfezione. Se vogliamo un raccolto abbondante dobbiamo fare i conti anche con insetti e vermi che possono attaccare le nostre piante. Invece di affidarci a disinfestanti e insetticidi possiamo chiedere aiuto direttamente alla natura. Utilizzando altre piante per proteggere i nostri preziosi frutti.

Se vogliamo pomodori e melanzane rigogliosi basterà coltivarci vicino questa insolita pianta

Scoprendo a fondo il mondo delle piante si possono imparare davvero moltissime cose. Come combinare i raccolti in modo da rendere il terreno più fertile. Come sfruttare le proprietà di alcune piante per dare benefici ad altre. E anche come alcune piante sono perfette per tenere lontani alcuni animali infestanti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

La sinapis arvensis

Comunemente chiamata senape selvatica è la pianta erbacea di cui parleremo oggi. Cresce anche spontaneamente in natura in quasi tutti i campi del bacino del Mediterraneo. Viene anche coltivata come foraggera per alimentare il bestiame. Ma le sue foglie si possono anche consumare come insalata. E i suoi semi possono essere pestati per ricavarne una variante della senape asiatica.

Questa pianta attira molti insetti “buoni”, come api e farfalle, e tiene lontani i famosi vermetti dalla forma cilindrica. Questi vermi vanno ad attaccare le coltivazioni soprattutto di patate, pomodori e melanzane. E ci impediscono di avere un raccolto proficuo nonostante tutti i nostri sforzi.

Quindi se vogliamo pomodori e melanzane rigogliosi basterà coltivarci vicino questa insolita pianta. Le sue proprietà repellenti nei confronti di questi vermi proteggeranno le nostre colture. Sono perfette per chi ha un bell’orto spazioso, ma anche per chi ha orti rialzati. Attenzione solo a non piantarle vicino ai legumi, cavoli o rucola. E non esageriamo, basterà una sola piantina. Che comunque bisogna sempre controllare perché c’è il rischio che diventi invasiva.

Approfondimento 3 modi inaspettati per utilizzare la senape in casa e per la cura della persona