Pochi lo sanno ma questi rimedi naturali alleviano la tensione e il dolore alla cervicale rapidamente

Molte persone soffrono di un dolore più o meno frequente alla cervicale che arriva a coinvolgere testa, spalle e a volte addirittura le braccia. Anche i movimenti più semplici e quotidiani a volte arrivano a essere compromessi, come stare seduti, guidare, lavarsi e dormire.

La colonna vertebrale cervicale, il collo, è composta da 7 ossa ed è una struttura complessa che costituisce la prima regione della colonna vertebrale. Inizia immediatamente sotto il cranio e termina alla prima vertebra toracica. Il collo sostiene il peso della testa e consente una varietà di movimenti della testa stessa e del collo. Il disturbo alla cervicale comporta un irrigidimento di tutta questa zona e della muscolatura ad essa collegata.

Ci sono soluzioni che potrebbero alleviare la rigidità e il dolore del collo. Infatti, pochi lo sanno ma questi semplici rimedi naturali alleviano la tensione e prevengono il dolore alla cervicale rapidamente e in modo efficace.

Le possibili cause della cervicale

L’uso frequente di dispositivi mobili e computer è la causa più comune di affaticamento del collo. Recenti studi ( Ahmet O. et al, 2018 ) hanno indagato la relazione tra la durata dell’uso di dispositivi mobili e la lordosi cervicale, ossia la curvatura eccessiva della colonna vertebrale cervicale. I ricercatori hanno evidenziato l’aumento della flessione della spina cervicale nei pazienti che facevano eccessivo uso di cellulari.

Le cause possono essere anche altre, come la cattiva postura di chi conduce una vita sedentaria, per esempio, oppure traumi occasionali provocati durante un’attività sportiva. In un articolo precedente avevamo nominato la regione cervicale parlando di soluzioni per il mal di schiena e la lombalgia dettati proprio da uno stile di vita errato. Ma anche condizioni mediche come l’artrosi, lesioni del collo o alla colonna vertebrale determinano, tra le altre cose, dolori alla cervicale.

Pochi lo sanno ma questi rimedi naturali alleviano la tensione e il dolore alla cervicale rapidamente

Vediamo quali sono i rimedi naturali considerati tra i più efficaci nel ridurre la tensione ed il dolore alla cervicale. Sono i classici rimedi della nonna, tramandati nei secoli e che fanno parte della tradizione popolare e che, come tali, sfruttano le proprietà curative delle erbe.

Gel di Aloe

Il gel presente nelle foglie dell’Aloe ha proprietà lenitive, calmanti e antinfiammatorie. In una review di qualche anno fa (Abid A.M. et al, 2018) è stato evidenziato tutto il potenziale terapeutico di questa pianta. Parliamo infatti non soltanto di proprietà antinfiammatorie, ma anche cicatrizzanti, ipoglicemizzanti, antitumorali e gastroprotettive. Non è quindi un caso che l’Aloe vera sia alla base di numerose applicazioni commerciali.

Oleolito di Iperico

L’iperico, o “Erba di San Giovanni”, è una pianta ben nota per le sue proprietà medicinali, antiossidanti, antinfiammatorie e antitumorali ( Wölfle U. et al, 2014 ). I suoi fiori vengono utilizzati per infusi e tisane, ma anche per la preparazione dell’oleolito di Iperico. Un massaggio con questo olio potrebbe ridurre il dolore e la tensione localizzati sul collo e sulle spalle. È sconsigliato esporsi subito al sole dopo l’applicazione di questo olio poiché rende la pelle sensibile alla luce solare.

Questi rimedi non intendono sostituirsi ai farmaci, soprattutto nella cura di patologie o casi gravi. Sono considerati però molto efficaci nel dare sollievo e attenuare il dolore della cervicale.