Lo zenzero, originario dei Paesi orientali ed usato efficacemente nella loro cucina e medicina da oltre 5.000 anni, si sta diffondendo rapidamente in tutti gli Stati occidentali. Si può trovare in diverse forme: come radice fresca, secco e polverizzato, in tintura madre ed anche candito. Ogni 100 grammi di prodotto apporta solo 80 calorie, ma racchiude oltre 100 elementi tra amido, fibre, proteine, minerali, vitamine ed oli essenziali.

Lo zenzero e le sue proprietà

Lo zenzero ha proprietà antiossidanti, antidolorifiche e antinfiammatorie. Negli ultimi anni sono state confermate da diversi studi e negli USA la Food and Drug Administration ha inserito lo zenzero tra le sostanze salutari.

L’impiego di questa radice è utile perché:

depura gli organi filtro e aiuta a smaltire le scorie;

elimina la nausea, favorisce una corretta digestione e cura infiammazioni intestinali e coliche;

protegge e depura il fegato;

riduce lo stato infiammatorio acuto e cronico di muscoli e articolazioni;

tonifica e protegge l’apparato cardiocircolatorio, regolarizza i livelli di glicemia e colesterolo;

migliora la circolazione all’interno del cervello, lo protegge da patologie neurodegenerative e aumenta le abilità cognitive;

uccide i batteri nocivi alla salute;

è indicata nel trattamento delle sindromi da raffreddamento.

Ecco perché questa preziosa radice dal sapore pungente è un bruciagrassi naturale ed efficace

Un’altra proprietà dello zenzero è quella di favorire la perdita di peso. Tra le sostanze in esso contenute c’è il gingerolo, che dà alla radice un retrogusto piccante, ma soprattutto ha capacità termogeniche. E’ in grado di aumentare la temperatura del corpo che va a stimolare il metabolismo, permettendo di bruciare più calorie. Lo zenzero è anche in grado di regolare il livello di glucosio nel sangue, in questo modo si evitano i picchi glicemici e il desiderio di carboidrati e dolci viene tenuto sotto controllo.

Un altro aspetto interessante è il suo sapore intenso e deciso, che aiuta ad appagare i centri nervosi, regolando la fame emotiva. Nello specifico ci sono dei principi attivi che agiscono sul sistema neuronale, producendo dopamina. Questa ha un’azione antidepressiva, che regala un senso di benessere e non si sente il bisogno di mangiare per migliorare l’umore. Il suo aroma intenso, infine, insaporisce i piatti diminuendo così il consumo di sale, salse o altri condimenti grassi.

Ecco perché questa preziosa radice dal sapore pungente è un bruciagrassi naturale ed efficace. È importante ricordare, però, che consumarlo ogni giorno non vuol dire perdere peso. Per dimagrire in modo sano e duraturo bisogna seguire una dieta equilibrata e praticare regolarmente attività fisica. Questa radice può essere solo un aiuto in più.