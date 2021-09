Avere un amico a quattro zampe è un toccasana per grandi e piccini. Il legame che si crea tra un cane e il suo amico umano va ben oltre la semplice convivenza. Cosa c’è di meglio che passare del tempo libero con lui? Sono innumerevoli, ad esempio, i benefici di una camminata in spiaggia con il proprio cane.

Ecco perché camminare fa bene

Camminare è un’attività piacevole, sana e accessibile a tutti. Non necessita di una particolare preparazione, basta armarsi di scarpe adatte, abbigliamento sportivo e tanta buona volontà. È un’attività leggera, che non ha controindicazioni, ma solo benefici:

fa bene alle ossa, in quanto aiuta a mineralizzarle, contrastando l’osteoporosi;

allena il cuore, migliorando la sua funzionalità;

aiuta a regolare il colesterolo;

migliora le attività cognitive, in quanto aumenta il flusso di ossigeno al cervello;

riduce il rischio di diabete, aiutando a metabolizzare il glucosio;

migliora il sistema immunitario e quindi ci si ammala di meno;

aiuta a perdere peso e a tonificare i muscoli.

E quindi cosa c’è di meglio di una bella camminata? Ecco quali sono i benefici di un’attività divertente e salutare da fare in spiaggia con il proprio cane.

I benefici che porta un cane alla salute delle persone

Il cane aiuta a combattere la solitudine, a prevenire la depressione e a dare un aiuto prezioso in situazioni di forte stress. Migliora inoltre l’umore, permettendo di affrontare in modo ottimale le difficoltà e le preoccupazioni della giornata.

La sua presenza è fondamentale anche per contrastare la vita sedentaria. Portare a spasso il cane almeno 2/3 volte al giorno obbliga a svolgere un regolare e quotidiano esercizio fisico. Secondo gli esperti, questo è uno dei segreti per vivere non solo meglio, ma anche più a lungo.

Ecco quali sono i benefici di un’attività divertente e salutare da fare in spiaggia con il proprio cane

Camminare in compagnia del proprio cane in spiaggia è un’attività più movimentata, intensa e divertente, e i benefici si moltiplicano. Il mare e il suo rumore danno pace ai sensi e favoriscono il buonumore. L’aria salmastra costituita da iodio, fosforo, magnesio, zolfo e altri minerali è un rimedio prodigioso per la salute del nostro apparato respiratorio.

L’ideale è camminare durante le prime ore del giorno o nel tardo pomeriggio. In questi momenti i raggi solari sono meno aggressivi per la nostra pelle, ma efficaci per sintetizzare la vitamina D, alleata delle nostre ossa.

Passeggiare con il proprio cane non è solo un gesto d’amore per se stessi, ma anche per il nostro amico fido. Anche lui ha bisogno di scorrazzare e svagarsi all’aria aperta tutti i giorni e non limitarsi alla semplice uscita per il bisognino quotidiano. In questo modo anche il suo corpo e la sua mente potranno beneficiare dei nostri stessi vantaggi.

Approfondimento

Ecco cosa non dimenticare quando si porta il cane in spiaggia e un rischio a cui fare attenzione