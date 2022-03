Il radicchio è un ortaggio molto apprezzato nella cucina per il tocco di sapore deciso che regala alle nostre ricette.

Purtroppo, però, a qualcuno non fa impazzire a causa del suo sapore amaro. In realtà, questa è la sua caratteristica più spiccata e sarebbe un peccato coprirla in qualche modo.

È anche vero anche che questa verdura è ricca di vitamine e minerali molto vantaggiosi per il cervello. Basti pensare che rientrerebbe tra i 3 ortaggi utili a migliorare la circolazione sanguigna.

Per questi motivi, quindi, sarebbe un vero peccato rinunciare al radicchio solo a causa del suo sapore leggermente amaro. Ecco, quindi, come eliminare questo retrogusto con un semplice trucchetto.

Un prodotto che abbiamo tutti in casa

Risolvere questo piccolo problema è davvero molto facile. Pochi lo sanno ma per togliere il sapore amarognolo da questa verdura, ci tornerà utile un prodotto che davvero tutti abbiamo in cucina.

Se vogliamo mangiare il radicchio crudo non dovremo fare altro che pulirlo, eliminando le foglie esterne. Tendenzialmente, infatti, queste sono un po’ più amare delle altre.

Terminiamo la pulizia di ogni cespo, eliminando anche la parte bianca dura finale. Ora basterà tagliare il radicchio nel modo che ci tornerà più utile per la nostra ricetta e metterlo a bagno in acqua fredda per qualche minuto.

Pochi lo sanno ma per togliere il retrogusto amaro dal radicchio basta aggiungere un goccio di questo ingrediente

A questo punto, dovremo ricordarci di versare in acqua un po’ di aceto bianco.

Basterà questo semplice gesto per eliminare la nota amara. Così potremo gustarci appieno quest’ottima verdura di stagione.

Nel caso in cui, invece, volessimo gustarci questa verdura cotta, dovremo semplicemente cuocerla in acqua bollente e l’amaro sparirà.

Ecco l’antipasto sfiziosissimo da preparare con i gamberetti

Oltre a essere molto buono come contorno di secondi piatti, o come ingrediente principale di risotti, il radicchio è ottimo anche negli antipasti.

Possiamo utilizzarlo in questa ricetta super veloce che prevede solamente 3 ingredienti. Oltre al radicchio, infatti, ci serviranno solo salsa cocktail e gamberetti.

Per prima cosa dovremo lavare le foglie del radicchio, eliminando le foglie esterne e la parte bianca più dura. Dopodiché, dovremmo cuocere i gamberetti, bollendoli o scottandoli velocemente, e versarli in una ciotola.

Qui aggiungeremo della salsa cocktail e mischieremo il tutto. Infine, disponiamo le foglie di radicchio su un piatto e riempiamo ognuna di queste con un cucchiaio di gamberetti.

Quest’ottimo antipasto è davvero molto sfizioso e “accenderà” la fame dei nostri invitati.