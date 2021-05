Che l’Italia abbia alcune delle spiagge più belle d’Europa è un segreto che veramente conosciamo tutti. Ciò che non tutti sanno è che per una vacanza in spiaggia non c’è sempre bisogno di andare nelle solite mete turistiche affacciate sul mare.

In particolare, pochi lo sanno ma per passare una vacanza stupenda spesso non c’è bisogno di spostarsi dalla propria Regione di appartenenza. Scopriamo subito perché.

Le bandiere blu

Da pochissimi giorni si sono assegnate le bandiere blu. Ossia i riconoscimenti dati dalla FFE alle località turistiche più pulite e dalle acque più cristalline. Quest’anno 201 Comuni italiani si sono visti assegnare questo stimato riconoscimento, che ha interessato ben 416 spiagge.

In particolare, quasi tutte quante le Regioni di Italia sono state premiate. Con le uniche eccezioni di Umbria e Valle d’Aosta. Si possono, così, riscontrare Comuni premiati in località note quali la Sardegna, con località quali Castel Sardo, fino alla Liguria, con località quali Sanremo.

Quel che stupisce è notare sulla lista dei premiati località presenti in Regioni senza sbocchi sul mare. Quali la Lombardia e il Trentino-Alto Adige. Scopriamo subito assieme come mai si sono premiati alcuni Comuni di queste Regioni.

Pochissimi lo sanno ma in Italia sono stati premiati con il noto riconoscimento ben 16 laghi italiani, posizionati dove meno ci si aspetterebbe.

Un esempio su tutti è il piccolo paesino di Gardone Riviera, unica località lombarda premiata con una bandiera blu. In questo piccolo Comune, infatti, sarà possibile prendere il sole adagiati su una spiaggia bianchissima. Di fronte ad acque cristalline.

Inoltre, nel tempo libero, sarà possibile visitare il Vittorale degli Italiani, bellissima e sontuosa dimora di Gabriele d’Annunzio. Questa piccola comunità è solo una tra le tantissime in cui passare una vacanza serena senza spostarsi troppo da casa. Per cui che aspettare?

