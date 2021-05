Non sempre ci possiamo concedere di pranzare seduti comodamente a tavola, per questo motivo spesso ci godiamo un panino al volo.

Oltre ai panini farciti, possiamo mangiare velocemente dei gustosi pezzi di rosticceria, inizialmente famosi solo in Sicilia, poi si sono diffusi anche in altre Regioni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Alcune volte possiamo anche deliziare il nostro palato con dei sandwich facili e veloci da preparare. Questi possiamo farli con tutti gli ingredienti che più ci piacciono, da abbinamenti semplici o complessi, i sandwich sono un pasto veloce, delizioso e saziante.

Tra la varietà che possiamo preparare, ne esiste uno che è molto nutriente e si pensa che questo fosse il pasto dei lavoratori cubani.

Ecco la ricetta del sandwich cubano che sta spopolando tra chi preferisce un pranzo mordi e fuggi.

Ingredienti per l’arrosto

400gr spalla di maiale disossata;

2 arance;

1 limone;

15 gr coriandolo;

50 gr olio extra vergine d’oliva;

pepe nero q.b ;

sale grosso q.b ;

cumino q.b ;

2 spicchi d’aglio preferibilmente rosso.

Ingredienti per farcire il sandwich

In alternativa al pane cubano possiamo acquistare 2 baguette;

senape;

200 gr prosciutto cotto a fette;

100 gr burro;

formaggio a pasta dura tipo cheddar;

6 cetriolini sotto aceto grandi;

Preparazione dell’arrosto

Iniziamo col preparare la marinatura per la carne. Spremiamo il limone e le arancie poi poi tritiamo finemente il coriandolo, schiacciamo l’aglio aiutandoci con il dorso di un coltello. Uniamo tutti gli ingredienti in una ciotola e aggiungiamo a questo l’olio extra vergine d’oliva. Uniamo adesso il pepe nero, il cumino, il sale grosso e con una frusta mescoliamo il tutto.

Fatto ciò adagiamo la spalla di maiale e lasciamola marinare per almeno 3 ore, è consigliato lasciarla a marinare il più possibile. Una volta trascorso il tempo necessario, mettiamola in una teglia e bagniamola con una parte del liquido. Poniamo poi la carne in un forno statico già riscaldato a 180 gradi e facciamo cuocere per 45 minuti circa. Quando sarà pronta, sforniamola e attendiamo che questa raffreddi completamente.

Preparazione per farcire il sandwich

Tagliamo i cetrioli a metà seguendo la loro lunghezza, fatto questo tagliamo a metà anche le baguette. Possiamo adesso aggiungere il burro che va fuso precedentemente, mettiamolo in entrambi i lati. Successivamente mettiamo le baguette a scaldare preferibilmente su una piastra per qualche minuto.

Spalmiamo poi la senape e tagliamo poi la spalla di maiale a fette sottili, prima di metterle sul pane consigliamo di grigliarle leggermente. Adesso possiamo condire il panino aggiungendo il formaggio che abbiamo scelto, il prosciutto cotto, e infine i cetrioli. Chiudiamo il panino e passiamolo nuovamente su piastra.

Ecco la ricetta del sandwich cubano che sta spopolando tra chi preferisce un pranzo mordi e fuggi.