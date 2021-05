I formaggi croce e delizia dei nostri giorni. Si ottengono dalla lavorazione del latte a cui vengono poi aggiunti sale, caglio, fermenti e aromi.

Ne esistono all’incirca 487 tipologie differenti e si distinguono in base al contenuto di grassi e a seconda della stagionatura. In base alla percentuale di grasso si differenziano in magri, semigrassi e grassi.

Il formaggio è un alimento energetico, ricco di sostanze nutritive e calcio, tuttavia presenta un’alta percentuale di grassi saturi che lo rendono pericoloso per la salute. Viene spesso condannato nelle diete, in quanto, aumenta la percentuale di colesterolo cattivo nel sangue che favorisce l’ostruzione delle arterie e la comparsa di malattie cardiovascolari.

Ma ecco i formaggi da mangiare anche a dieta con pochi grassi e che può mangiare anche chi ha il colesterolo e i trigliceridi alti.

I formaggi da assumere con più moderazione sono sicuramente quelli stagionati come il parmigiano, il pecorino, ma anche il formaggio spalmabile, che sono ricchi di grassi saturi ma anche di sodio. Il discorso cambia per i formaggi magri che possono essere consumati dalle 2 alle 4 volte a settimana.

I formaggi magri

Un formaggio ricco di proteine e povero di grasso, adatto alle diete ipocaloriche è sicuramente la ricotta. Da preferire nella sua versione vaccina che è meno grassa di quella di bufala.

Un’altra valida alternativa sono i fiocchi di latte, con sole 99 kcal su 100g di prodotto.

Tuttavia il formaggio più consigliato per una dieta ipocalorica ma soprattutto sono indicati per chi soffre di ipercolesterolemia. Questo perché hanno una bassa percentuale di grasso e sono molto digeribili, perché le proteine in esso contenute hanno una struttura molecolare che il nostro organismo riesce a tollerare meglio.

Quello con il più baso contenuto di colesterolo è sicuramente il caprino fresco che è anche a ridotto contenuto calorico, grazie alla grande quantità di acqua presente al suo interno.

Consiglio

Una valida alternativa ai formaggi è il tofu, che è privo di colesterolo ed è più facilmente digeribile rispetto ai formaggi. Inoltre è adatto anche a chi è intollerante al lattosio. Ha un elevata quantità proteica ed un basso apporto calorico all’incirca 145kcal per 100g. Per scoprire un’alternativa vegetale anche al latte è possibile cliccare qui.

