Ecco perché approfittare delle nevicate di questi giorni per anticipare la stagione sciistica risparmiando soldi ma non emozioni

Sciare è un’attività che interessa milioni di appassionati. C’è chi sarebbe disposto a fare qualsiasi tipo di sacrificio pur di godere per qualche giorno della felicità di scivolare tra piste imbiancate e panorami mozzafiato. Eppure è ovvio che prima di partire diamo un occhio al portafogli. E poi anche alla possibilità di fare una sciata senza troppi fastidi. Tra questi ci potrebbero essere le lunghe file sugli impianti e tanta gente sulle piste.

Ecco allora che dare un’occhiata al calendario potrebbe risultare decisivo per risparmiare molti soldi godendo di piste poco affollate ed impianti rapidi. Ecco perché potremmo approfittare delle nevicate di questi giorni per anticipare la stagione sciistica risparmiando soldi ma non emozioni.

Tariffe sensazionali sia per impianti che hotel

L’inizio della stagione è un’incognita per albergatori e gestori delle funivie. Il tempo è imprevedibile e capitano annate in cui la neve è scarsa. Al contrario però, nonostante la poca neve, la vicinanza delle festività risulta decisiva per un incremento molto alto dei prezzi per gli ultimi giorni di dicembre. Per questo il tariffario è generalmente suddiviso tra “inizio stagione” fino al fine settimana natalizio, “alta stagione” fino alla domenica successiva all’Epifania, “media stagione” fino al 20 marzo, e “chiusura stagione” fino alla chiusura degli impianti.

Le tariffe nel giro di pochi giorni possono cambiare in maniera molto sostanziosa. Ecco alcuni esempi tangibili in giro per Alpi e Appennini. Sulle Dolomiti sarà attivo fino al 22 dicembre il Dolomiti Super Première: 4 giorni di skipass, 4 notti di hotel e 4 lezioni di sci o snowboard nelle strutture partecipanti saranno al prezzo di 3. Per quanto riguarda lo skipass giornaliero sul sistema Sellaronda, quello di inizio stagione ha il costo di 54 euro. Lo stesso biglietto è venduto a 67 euro a persona in alta stagione.

Spostandosi nel comprensorio lombardo non cambia la costante delle offerte. Ad esempio, nel comprensorio di Bormio i prezzi di inizio stagione sono Promo. La tariffa giornaliera è di soli 29 euro contro i 46 euro giornalieri previsti per l’alta stagione. A Limone Riserva Bianca, in Piemonte, dal 4 all’8 dicembre sarà poi in vigore una tariffa speciale. Per lanciare la stagione sarà, infatti, in vigore il prezzo Speciale Open Season a 20 euro al giorno.

Ecco perché approfittare delle nevicate di questi giorni per anticipare la stagione sciistica risparmiando soldi ma non emozioni

Resta il consiglio di verificare preventivamente non solo la presenza di neve, ma anche la completa apertura degli impianti. Capita infatti che alcune piste, magari imperdibili, rimangano chiuse per manutenzione. Fatta questa premessa, dovremmo dedicare qualche minuto a guardare le offerte dei nostri comprensori preferiti. Per approfittare delle nevicate che hanno imbiancato nel corso di questi ultimi giorni l’arco alpino e buona parte degli Appennini.

Infine, se non fossimo attratti dal periodo, ricordiamo che dalla seconda metà di gennaio ritorneranno nella maggior parte dei luoghi i prezzi della bassa stagione. E per quanti volessero andare in auto a sciare, occhio perché c’è una situazione particolare in cui giubbini e giacche da sci potrebbero ridurre la nostra sicurezza.