C’è chi legge l’oroscopo solo per curiosità e c’è chi, invece, consulta quotidianamente decine di siti per capire come sarà la sua giornata.

Si aggiungono alla lista quelli che spulciano le carte astrali per sondare solo uno degli aspetti solitamente descritti: fortuna, lavoro e, ovviamente, amore.

Ebbene, forse ancor più degli altri due, quello sull’amore è il trafiletto che più ci tormenta. È normale avere alti e bassi in ufficio o sul conto in banca, ma siamo terrorizzati dal fatto che possa accadere nella coppia. Quello che davvero ci spaventa è che questo sali e scendi si possa presentare anche nella relazione con la nostra dolce metà.

Amore, oroscopo e abitudini

Quando siamo innamorati, infatti, desideriamo che sia per sempre e cerchiamo costantemente conferme, anche, appunto, nelle previsioni delle stelle. In realtà, non solo i segni zodiacali, ma anche questa semplice abitudine svelerebbe l’affinità di coppia.

Abbiamo già parlato di come una semplice serata trascorsa insieme sul divano a vedere un film possa trasformarsi in un campo di battaglia.

Il divano, termometro della relazione

Quello che, però, molti non sanno è che anche il modo in cui ci sediamo con il partner su quello stesso divano potrebbe rivelare molto sulla nostra relazione. Ovviamente, non si tratta di una scienza esatta, ma forse i divoratori seriali di oroscopi troveranno interessanti anche questi spunti.

Abbracciati al centro del sofà

Se ci posizioniamo al centro del sofà, perfettamente accoccolati, non serve un esperto per affermare che le cose stiano probabilmente andando per il verso giusto. Non solo è al massimo la connessione, ma anche l’uguaglianza degli spazi, fondamentale per l’armonia di coppia.

Abbracciati in un angolo

Qui le cose cambiano. Sebbene il contatto fisico possa suggerire che la passione è ancora forte, il rapporto non sembrerebbe paritario. Chi si trova nell’angolo potrebbe infatti sentirsi sopraffatto dal partner oppure dal pensiero di riuscire mantenere stabile la relazione.

Con le gambe o la testa sulle ginocchia dell’altro

Sistemarsi sul divano in questo modo indicherebbe che la confidenza è totale e che si ripone totale fiducia nel partner. Il che è positivo, ma chi non è sdraiato sembrerebbe assumere il ruolo di polo dominante nella coppia.

Analizziamo ora l’ultima tipologia di seduta. Su due divani diversi. Accomodarsi in due punti diversi del salotto non parrebbe saggia decisione. Certo, potrebbe solo voler dire che preferiamo stare comodi, l’importante è che questa distanza non sia la stessa che percepiamo anche a livello emotivo.