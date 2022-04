Molte persone hanno in casa soprammobili o cimeli in argento.

Teiere, posate, piatti o altri oggetti fatti di questo materiale sono molto resistenti, oltre che molto belli da esporre all’interno delle nostre case.

Il problema dell’argento, però, è che, con il passare del tempo, tende a rovinarsi, diventando nero e opacizzato. Basta toccarlo, poi, per lasciarci su impronte e altre macchie, ovviamente poco belle da vedere.

La natura, però, ci viene in aiuto anche questa volta, e ci fornisce una soluzione del tutto naturale per risolvere il problema. Ad esempio, abbiamo già visto come pulire e disincrostare il forno a microonde con questo ingrediente naturale molto efficace.

Se, invece, volessimo pulire i nostri soprammobili e oggetti in argento per riportarli alla lucentezza di un tempo, ecco cosa dovremmo utilizzare. Non parleremo del bicarbonato o del limone, considerati erroneamente dei rimedi assoluti per la pulizia.

Bensì si tratta di un prodotto al 100% naturale, che usiamo tutti i giorni in cucina per le nostre ricette. Rimarremo davvero sbalorditi quando scopriremo di cosa si parla.

Chi usa aceto o bicarbonato sbaglia, perché per pulire l’argento annerito in modo naturale serve solo 1 prodotto di uso comune

La salsa di pomodoro sarà la chiave per risolvere il grande dilemma su come pulire l’argento.

Adesso faremo fatica a crederci, ma basterà provare questo semplice procedimento per rimanere assolutamente senza parole.

Seguiamo questi semplici passaggi

Senza faticare e senza dover impazzire, i nostri argenti torneranno belli com’erano un tempo.

Dovremo semplicemente versare del sugo di pomodoro in un contenitore abbastanza capiente, in cui poi metteremo anche i nostri oggetti in argento.

Lasceremo tutto in ammollo per almeno 10-15 minuti e poi potremo passare al risciacquo. L’argento, a questo punto, dovrebbe essere già nettamente più pulito rispetto a prima, grazie all’acidità del pomodoro, che avrà agito sullo sporco.

Il bello di questo metodo è che è molto semplice e del tutto naturale. Chi usa aceto o bicarbonato sbaglia, perché non ha ancora scoperto le potenzialità della salsa di pomodoro. Per aumentare l’azione del pomodoro, poi, potremo utilizzare del sale grosso durante la fase del risciacquo.

Anche quest’altro ingrediente alimentare è un ottimo alleato, che scioglierà lo sporco del nostro argento.

Un altro asso nella manica è questo prodotto che usiamo in bagno

Per rimuovere lo sporco più difficile, poi, potremmo utilizzare anche il dentifricio.

Anche in questo caso il procedimento sarà semplicissimo, perché basterà spalmare la pasta dentifricia sugli argenti per vedere lo sporco sparire gradualmente.

Invece dei detergenti chimici, quindi, lasciamoci sorprendere dall’incredibile efficacia di questi ingredienti di uso comune.