Al mattino in pochi mancano il loro appuntamento con il caffè. Ciò che fa svegliare ancor prima di gustarlo è il suo profumo, che pervade la cucina e si diffonde per le stanze di casa. Difficile resistere a questo fascino esotico, eppure pochi lo notano ma è il miglior caffè meno aggressivo sullo stomaco e profumatissimo.

I più diffusi

Nel Mondo esistono due tipi di caffè, la qualità robusta e l’arabica. Come dice il nome quest’ultima sembra che provenga dalle zone mediorientali, mentre la robusta è d’origine africana.

La robusta è un caffè ricco di caffeina e cresce in altitudini prossime al livello del mare. Il caffè che si ottiene è molto forte, non ha un grande profumo e il gusto è un po’ “legnoso”. Se si dovesse preparare un espresso con la sola qualità robusta, forse quasi nessuno resisterebbe al forte effetto che avrebbe sullo stomaco. Il contenuto di caffeina è molto alto e necessita d’essere abbassato.

L’unico modo per abbassare il tenore di caffeina è di mischiare la robusta con la qualità arabica. Quest’ultima possiede un quantitativo di caffeina molto basso, un profumo decisamente aromatico, un gusto più dolce al palato.

Per un buon espresso in genere si mischiano le due qualità di caffè. Quelli che costano di meno hanno una percentuale maggiore di robusta e meno arabica. Quelli più bilanciati contengono l’80% di arabica e il 20% di robusta. Producono un caffè leggermente aromatico e corposo.

Ma il top del caffè, fatto con le qualità migliori, è il caffè 100% arabica. L’arabica non è tutta uguale e sviluppa le sue caratteristiche diverse seconda le zone di produzione.

In Etiopia l’arabica offre un caffè molto leggero e con un caratteristico profumo floreale. Bevendo questo caffè sembra di sentire il profumo dei fiori e inoltre il suo basso contenuto di caffeina lo rende amico dello stomaco.

In Brasile, Colombia e altri Paesi del Centro e Sud America, l’arabica dona un caffè molto equilibrato nel profumo e nel gusto. I brasiliani amano prendere il caffè senza zucchero, per poterne assaporare tutte le note caratteristiche.

Nelle confezioni di caffè 100% arabica si trovano in genere mischiati le arabiche più celebri del Mondo, per dare un sapore più vicino al gusto italiano. Certamente ne esce un caffè di qualità ottimo per lo stomaco, per il suo basso tenore di caffeina e il più profumato fra tutti.

Da non trascurare le arabiche provenienti dal Commercio Equo e Solidale, che hanno un inconfondibile gusto naturale. Un caffè che non aspetta altro che conquistare i palati amanti del caffè aromatico.

Ecco ancora qualche suggerimento su come preparare un buon caffè all’antica maniera napoletana.