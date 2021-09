La polvere in casa è un vero problema. Per quanto si tolga ogni giorno ce n’è altra che si forma e sembra un ritornello senza fine. Ma c’è il modo per eliminarla ed eliminare anche gli acari che abitano in essa. Allora ecco come eliminare la polvere da casa in modo efficace.

Perché si forma la polvere

La polvere che si forma in casa è fatta di tante particelle che si accumulano. Potremmo trovare scaglie morte di pelle umana, acari ed escrementi di acari, peli e peluria umana o degli animali domestici. A questi bisogna aggiungere piccole parti di cibo e particelle di detersivo. Potremmo trovare anche pulviscolo atmosferico e sabbia portata dal vento.

Gli acari, la parte più preoccupante della polvere

Nella polvere si annidano gli acari, animaletti invisibili ad occhio nudo che provocano allergia ed asma. In effetti è stato calcolato che l’80% degli acari di casa, si concentrano tutti nella stanza da letto. Gli acari si nutrono di scaglie di pelle umana, di peli e capelli. Ebbene dormendo nelle lenzuola cadono le cellule morte della pelle, forfora e peluria, un vero paradiso per gli acari.

Ciò che provoca allergia tuttavia sono i loro escrementi, talmente leggeri che galleggiano anche nell’aria e che noi inaliamo con la respirazione.

Per vivere in una casa salubre, la prima cosa è eliminare gli acari. Per far ciò bisogna togliere loro la possibilità di cibarsi: pelle morta, forfora e peluria. Sarebbe bene perciò fare degli scrub alla pelle, affinché si eliminino le cellule morte e si protegga e si rigeneri la pelle secca con oli specifici. Fare una doccia con una certa regolarità e prendersi cura dei capelli.

Prendersi cura delle lenzuola e del letto

Inoltre per eliminare gli acari dalle lenzuola basta sottoporle 2 volte a settimana ad un lavaggio in lavatrice ad una temperatura superiore ai 60 gradi. Il lavaggio però ammazza gli acari ma non elimina le carcasse morte e gli escrementi. Questi ritornano a galleggiare nell’aria.

Ecco come eliminare la polvere da casa in modo efficace

Per eliminarli da casa insieme alle polveri sottili, la soluzione migliore sono i recenti purificatori d’aria che puliscono e purificano l’aria di casa. Questi eliminano anche le carcasse di acari e i loro escrementi che galleggiano nell’aria, rimettendo in circolo un’aria pulita.

Infine anche il modo di togliere la polvere da casa è importante. Bisogna evitare di spazzare e di eliminarla dalle superfici con un semplice panno. In effetti il materiale utilizzato dovrebbe catturare la polvere senza sollevarla. A questo scopo i panni antistatici sono i più adatti. Per pavimenti e tappeti meglio utilizzare l’aspirapolvere, anche per materassi e cuscini.

Almeno dalla stanza da letto bisognerebbe eliminare i tappeti e le tende grandi e spessi. In questo modo avremo una casa sempre più libera da polvere e acari, un vero paradiso “quasi” senza polvere.