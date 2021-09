I talloni screpolati sono bruttissimi da vedere, ma sono anche parecchio fastidiosi. Quando siamo sdraiati a letto e ci capita di sfiorare la gamba con il tallone dell’altra gamba, sentiamo una sensazione simile ad una grattugia. Per non parlare di tutte le calze sfilate e rovinate a causa dei talloni ispidi.

Le creme possono aiutarci, ma anche la natura può farlo. Infatti, senza spendere troppi soldi e senza comprare troppi cosmetici, potremo risolvere il nostro problema. Come? Con un prodotto che abbiamo in cucina, e che mangiamo tutti i giorni. Prepareremo insieme uno scrub ed un morbido impacco totalmente naturale e sicuro per la pelle, e i nostri piedi ringrazieranno. Partiamo subito.

Pochi lo immaginano ma per lisciare i talloni screpolati serve questo ingrediente che mangiamo sempre

Indossare sempre scarpe chiuse può comportare diversi svantaggi. Il primo è sicuramente la puzza che si crea nelle scarpe, ma che possiamo eliminare con questo metodo poco conosciuto, del tutto naturale e a costo zero.

Il secondo inconveniente sono, i tanto odiati, talloni screpolati. È un problema molto comune, e dipende dall’eccessiva aridità della pelle nella zona del piede. La causa principale è la mancanza di idratazione, che porta la pelle a indurirsi e ispessirsi. I piedi, infatti, sono posti ad una continua pressione, perché devono reggere il nostro peso per diverse ore al giorno. Ricordiamo, infatti, che camminare è vitale per migliorare la circolazione sanguigna, e non solo. Basta farlo anche per 30 minuti al giorno in questo modo.

Per risolvere questo problema si possono comprare mille creme e prodotti diversi, oppure si può usare un solo prodotto naturale e super economico. Stiamo parlando dello zucchero. Forse pochi lo immaginano ma per lisciare i talloni screpolati serve questo ingrediente che mangiamo sempre.

Come utilizzare lo zucchero sui talloni

L’ideale per grattare via la pelle secca dai talloni è utilizzare uno scrub. Prepararlo in casa utilizzando lo zucchero è davvero facilissimo. Basterà unire lo zucchero all’olio extravergine d’oliva, e massaggiare questo composto sui talloni screpolati. Continuiamo a massaggiare per qualche minuto, finché lo zucchero non si sarà sciolto, quindi risciacquiamo e applichiamo una crema idratante.

In questo modo sentiremo da subito i nostri piedi più morbidi, idratati e profumati. In alternativa, però, possiamo utilizzare anche un altro prodotto, spesso presente in cucina. Stiamo parlando della banana.

Trattamento “morbido” e professionale, come in un centro benessere

Ci serviranno 3 banane mature. Attenzione, è importante che le banane siano davvero mature, altrimenti il rischio è che contengano una sostanza che potrebbe irritare la pelle dei nostri piedi.

Schiacciamo la polpa delle banane fino ad ottenere un composto omogeneo, quindi distribuiamo il tutto sui nostri piedi. Lasciamo in posa per circa 10 minuti, quindi risciacquiamo. Al termine massaggiamo i nostri piedi con una crema idratante, e noteremo subito che la pelle sarà più morbida e delicata.

Il trattamento andrà ripetuto più volte se necessario, fino a quando non saremo pienamente soddisfatti del risultato.

