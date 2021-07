Pochi lo comprano ma questo pane ricco di fibre è il migliore per abbassare la glicemia

Sono diversi i motivi che spingono le persone a voler sostituire il classico pane con alternative più leggere. Sia per una questione di linea che di salute è bene sapere che esistono delle alternative sane e dietetiche ottime per sostituire il pane.

Infatti, il classico pane è ricco di carboidrati e questo lo rende un alimento da limitare quando si soffre di determinate patologie o disturbi.

Si ritiene che 100 grammi di pane equivalgano a circa 270 calorie. Quale è la valida alternativa al pane classico?

Il pane di segale è una delle alternative migliori al pane tradizionale. Si tratta di un alimento molto scuro e ricco di fibre, diffusissimo nei paesi del Nord Europa.

È preparato utilizzando farina di segale e frumento o sola segale. Tra queste tipologie di pane troviamo il “pumpernickel”, il classico nero tedesco, e il “ruisreikäleipä” finlandese.

Questo ultimo è un pane dalla forma di ciambella, dorato e croccante ma molto rustico. Nella ricetta tradizionale non ha né mollica né crosta, ed è ricco di impurità come rimasugli di farina o lievito.

La masticazione è piuttosto lunga e il gusto, dapprima amaro, diventa piacevole grazie agli enzimi della saliva.

Il pane di segale è povero di calorie ma molto saziante con un ridotto contenuto di carboidrati.

L’apporto di fibre è importante per coloro che soffrono di cattiva digestione o stitichezza.

Inoltre, per via del basso indice glicemico questo pane è perfetto per tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue.

Uno studio, realizzato dallo IARC e dall’Università della Finlandia Orientale e pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha rilevato l’effetto salutare del consumo di pane di segale o frumento. Ovvero, che è un alimento ricco di fibre che riduce il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e tumori.

Nei supermercati è semplice reperire il classico pane nero tedesco, più difficile se non impossibile il finlandese.

Per questo motivo si consiglia di provare a prepararlo in casa. Ecco perché pochi lo comprano ma questo pane ricco di fibre è il migliore per abbassare la glicemia.

Consigli

Sarà sufficiente unire circa 500 grammi di farina di segale con 15 grammi di lievito e 250 ml di acqua, un cucchiaio di zucchero e uno di sale.

Per la preparazione basterà inserire in una ciotola la farina, il lievito e molto lentamente l’acqua prima di mescolare.

Su un piano infarinato impastare il pane prima di metterlo in una ciotola per lasciarlo riposare circa tre ore.

A questo punto infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa tre quarti d’ora.

