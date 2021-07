La nostra alimentazione può davvero aiutarci con tantissimi problemi di salute. Ovviamente non si può sostituire ad una terapia medica necessaria in caso di patologie. Ma è ormai comprovato scientificamente che la salute comincia dalla tavola. È per questo che sono tanti gli alimenti che consumati nel modo giusto ci portano incredibili benefici. Ad esempio abbiamo già parlato di una bevanda utilissima per abbassare colesterolo e glicemia.

L’ortaggio estivo un po’ difficile da digerire

Questo ortaggio viene un po’ messo da parte da tutti perché risulta difficile da digerire. Stiamo parlando del peperone. Quello che molti non sanno è che il problema nasce dalla sua buccia. Eliminandola potremo gustare un ortaggio saporito e che fa bene alla salute. Contiene vitamina C in grandi quantità ma anche vitamina B che è un incredibile antiossidante.

Pochi lo comprano ma questo ortaggio fa bene al cervello e contrasta le malattie neurodegenerative

Ma non solo, il peperone farebbe anche molto bene al cervello. Un recente studio ha provato che i composti fenolici presenti nel Capsicum annum hanno effetti neuroprotettivi. Quindi il peperone e in particolare i composti fenolici estratti farebbero bene al cervello.

Non solo, ma potrebbe essere utile per alleviare addirittura malattie neurodegenerative. Tra queste ricordiamo che ci sono la demenza, l’Alzheimer, il Parkinson. Aspettiamo altri studi per approfondire tutte le applicazioni mediche di questo ortaggio.

Ricordiamo che il peperone contiene solanina, ma i livelli sono molto contenuti. Per avere controindicazioni dovremmo mangiare una grande quantità’ di peperoni. Quindi assumiamolo con cautela ma senza troppe preoccupazioni.

Dunque, in pochi lo comprano ma questo ortaggio fa bene al cervello e contrasta le malattie neurodegenerative. Facciamo una bella scorta di peperoni per questa estate. Se li troviamo poco digeribili lo Staff di ProiezionidiBorsa ha svelato qualche trucco utile. Ne abbiamo parlato in questo precedente articolo. “Sorprendente trucco per rendere i peperoni digeribili semplice e veloce per poi divertirsi a cucinarli con fantasiose ricette”