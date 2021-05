I peperoni colorati e gustosi, mettono allegria, ma spesso sono difficili da digerire. Esiste un sorprendente trucco per rendere i peperoni digeribili, semplice e veloce per poi divertirsi a cucinarli con fantasiose ricette. Infatti, sono presenti sulle nostre tavole in vari modi, grigliati, accompagnati dal pollo oppure dalla pasta. Usati anche nelle insalate estive. Vediamo come mangiarli senza problemi di digestione.

Sorprendente trucco per rendere i peperoni digeribili semplice e veloce per poi divertirsi a cucinarli con fantasiose ricette

Rendere i peperoni digeribili è molto semplice. La prima cosa da fare prima di procedere con una ricetta è eliminare la buccia. Di solito è la buccia che rende i peperoni non digeribili. Ma andiamo per gradi.

Innanzitutto, è importante scegliere all’atto dell’acquisto la tipologia di peperone adatto. Infatti, i peperoni non sono tutti uguali.

In commercio si possono trovare varie forme di peperoni (quadrati e lunghi) e colore (gialli, rossi e verdi). Ecco le varie tipologie in commercio:

a) peperone quadrato: di colore giallo o rosso, con polpa dolce e carnosa, è adatto da cuocere al forno con ripieno di riso;

b) friggitello: di forma affusolata e di colore verde, con polpa dolce. Ideale nelle insalate o cotto fritto in padella (classico della tradizione napoletana);

e) carmagnola: esistono varie tipologie e di varie forme (quadrato, corno e lungo). Il suo sapore è intenso. Ideale da utilizzare nelle insalate o cotto alla caponata o peperonata.

f) cornelio: a forma di corno e allungata, di colore brillante, è ideale da consumare a crudo.

Come eliminare la buccia

Per chi non digerisce la buccia dei peperoni è possibile utilizzare questo semplice trucco.

Infilzare il peperone intero con uno stecchino grosso utilizzato per gli spiedini. Poi rigirarlo sulla fiamma finché non sarà carbonizzato. Infine, grattare la buccia con un coltello a seghetto, della buccia non rimarrà più traccia. Poi, procedere con la preparazione della ricetta scelta. Questo metodo permette di digerire i peperoni senza problemi.