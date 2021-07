L’Italia è il Paese con il più gran numero di prodotti con marchio DOP, IGP e STG di tutta l’Unione Europea. E non c’è da stupirsi vista la grandissima qualità dei prodotti Made in Italy. Questa certificazione non solo premia il lavoro degli agricoltori e produttori italiani. Ma è sinonimo di qualità e dà sicurezza ai consumatori. Oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa parlerà della categoria delle patate, un tubero fondamentale nella dieta Mediterranea.

L’alimento povero per eccellenza ma gustosissimo

Questo tubero era l’alimento principale delle popolazioni Inca. Arrivato in Europa con i conquistadores ha subito assunto un posto di rilievo della nostra alimentazione. In passato era considerato un alimento di bassa qualità ma in realtà è ricco di sostanze nutritive. Contiene vitamina C, potassio, ma anche selenio. Facile da coltivare e da conservare si presta per moltissime ricette.

Pochi lo sanno ma è questa la varietà di patata più nutriente e saporita di tutte

Le varietà di patate italiane sono moltissime. Ma tra quelle più nutrienti e saporite di tutte c’è sicuramente la patata della Sila. Questa varietà di patata contiene più amido rispetto alla media. Ed è proprio questa concentrazione maggiore che rende questa patata calabrese più gustosa e nutriente.

La particolarità che le conferisce questo particolare sapore è sicuramente l’altitudine a cui viene coltivata. Infatti, è un prodotto che nasce e cresce sull’Altopiano della Sila a 1.200 metri di altezza. Questi terreni sono ricchi di potassio e la patata ne assorbe tutte le proprietà. La patata della Sila IGP non solo è più saporita delle altre ma si conserva più a lungo.

È una patata di grande qualità con proprietà e gusto unici dati proprio dal terreno di coltivazione. È perfetta nelle zuppe e nel brodo per dare quel sapore più deciso. Ma si sposa bene anche come contorno a pesce e carne al forno. Una vera delizia.

Ecco che pochi lo sanno ma è questa la varietà di patata più nutriente e saporita di tutte. Non solo è perfetta per i nostri piatti ma la patata ha anche altri benefici. Infatti, è uno degli alimenti poveri che arricchiscono la nostra pelle.

