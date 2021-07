Riuscire a tenere sotto controllo colesterolo e livelli di glicemia è importante per avere una salute di ferro. Chi soffre di questi problemi lo sa molto bene. Riuscire a prevenire patologie causate dal colesterolo alto o dalla glicemia alta è fondamentale. Per questo oggi parleremo di un prezioso alleato che non tutti conoscono. Vedremo insieme quali sono le sue proprietà benefiche e come può aiutarci nella lotta contro il colesterolo alto.

Pochi la comprano ma questa bevanda è la migliore per abbassare il colesterolo e la glicemia

In natura esistono diversi prodotti che possono aiutarci a prevenire patologie anche gravi. Sostituendo alcuni alimenti con altri più leggeri e poveri di grassi è possibile avere analisi perfette. Basta solo pensare al pane di segale che è perfetto per abbassare la glicemia. La bevanda che proponiamo oggi è un po’ particolare. Dal sapore insolito spesso non viene neanche considerata al supermercato, ma invece ha un sacco di benefici.

Il kefir è un magico probiotico

Questa bevanda ha origini lontane e non è altro che un latte fermentato. Dal gusto particolare lo si può paragonare ad uno yogurt ma più acidulo. Proprio per questo motivo spesso non viene neanche considerato se non dagli intolleranti al lattosio. Ma questo probiotico ha tantissimi benefici per il nostro organismo.

Prima di tutto essendo un probiotico riesce ad equilibrare bene il microbiota intestinale. Ma le sue fantastiche caratteristiche non si fermano qui. Sono diversi gli studi sul kefir e sulle proprietà per il benessere generale dell’organismo. I ricercatori hanno scoperto che rafforza le difese immunitarie e pare abbia anche proprietà antitumorali.

Ma riesce a ridurre in maniera incredibile i livelli di colesterolo LDL e trigliceridi. Alcuni studi suggeriscono che può essere usato da pazienti diabetici per controllare la glicemia. Sebbene sia necessario effettuare ancora altre ricerche per capire bene la portata delle sue proprietà benefiche. Soprattutto perché il kefir ha diversi metodi di preparazione.

Quindi è vero che pochi la comprano ma questa bevanda è la migliore per abbassare il colesterolo e la glicemia. Se l’abbiamo già assaggiato e non ci è piaciuto molto possiamo provare aggiungendo un po’ di miele o frutta.

Come produrre uno straordinario kefir fatto in casa