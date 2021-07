Soprattutto in seguito a questa pandemia una maggiore cura dell’orto e delle piante e diventata vitale nella vita di qualunque italiano. Vediamo allora assieme che, magari in pochi lo comprano, ma questo frutto esotico è una risorsa portentosa per orto e giardino.

Usare la fibra di cocco

Forse non sono in molti a saperlo ma usare la fibra di cocco, soprattutto nella coltivazione idroponica, presenta diversi vantaggi. Oltre ad essere economica, facile da reperire e riciclabile è una fra i substrati disponibili per le coltivazioni fuori suolo più facili da utilizzare.

Possiamo, infatti, trovare facilmente la fibra di cocco in commercio in tre formati: in blocchi pressati; in lastre; oppure, sfusa in sacchi. Se presa in blocchi, nelle ventiquattr’ore prima dell’utilizzo dovremo allora reidratarla.

Sotto forma di lastra, invece, basterà posizionarla nella serra o nel vaso e praticare dei fori per drenare l’acqua. Invece, quando sfusa, non necessiterà di trattamenti particolari e potremo utilizzarla subito assicurandoci di aprire per bene le fibre onde evitare eventuali asfissie radicali.

Una volta terminato il suo utilizzo poi basterà liberarla dalle radici e dai residui delle piante precedenti, lavarla per bene e potremo riutilizzarla subito.

Altrettanto utile è anche l’acqua di cocco: con questo termine si intende il liquido presente all’interno della noce di cocco, un’acqua dal sapore dolce ed estremamente ricca di magnesio, fosforo e potassio.

L’acqua di cocco, proprio per queste sue proprietà, è allora perfetta anche come fertilizzante per il giardino. I benefici che può portare alle piante sono davvero tanti: per prima cosa quest’acqua grazie alla sua ricchezza di elementi benefici aiuta le piante a crescere meglio e più rigogliose; l’acqua di cocco, inoltre, possiede un’alta presenza di citochinina ovvero un fitormone che rende più forti le piante inducendole a far crescere più radici; infine, come abbiamo già detto, l’alta presenza di calcio, magnesio e altri minerali la rende un vero e proprio toccasana per i bisogni di qualunque pianta.

