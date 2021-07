Ormai lo sappiamo bene che la moda è ciclica. Dopo diversi anni vediamo tornare di moda anche i capi più strani e originali di un tempo. Ovviamente questo non succede solo con l’abbigliamento e gli accessori. Anche i costumi hanno il loro posto d’onore tra la moda di oggi. Dopo la nascita del bikini vediamo affermarsi stili sempre diversi. E ci sembra quasi impossibile tutta questa varietà considerando che si tratta solo di un piccolo pezzo di stoffa.

Tra il vintage da pin-up e la brasiliana

Abbiamo visto negli anni il susseguirsi di tutti questi stili diversi. Prima il bikini con i laccetti sui fianchi che lascia poco all’immaginazione. Poi lo slip alla brasiliana che lascia i glutei praticamente scoperti. Per poi ritornare a modelli più discreti anni ’50. Sembrava che lo stile da pin-up fosse tornato per restare e invece eccoci di nuovo qui.

Tornano di moda questi costumi bellissimi e sensuali che negli anni ’90 fecero scandalo

Per questa estate 2021 il must è l’intero. In realtà è già da diversi anni che questo genere di costumi è stato sdoganato. In passato era riservato alle bambine o alle donne di una certa età. Oggi ritorna in tutto il suo splendore come costume super sensuale e accattivante.

E se parliamo di costume intero sensuale la prima cosa che ci viene in mente è Baywatch. La famosa serie televisiva che seguiva le storie dei bagnini della contea di Los Angeles. E come dimenticarci dei costumi interi rossi e super sgambati?

Il taglio alto sulla coscia dà slancio a tutta la figura. Allunga le gambe e incornicia alla perfezione i glutei. È per questo che le famose bagnine sembravano sempre perfette. Scegliamolo del colore che preferiamo, ma se vogliamo stupire il rosso è la risposta.

Ecco che quindi tornano di moda questi costumi bellissimi e sensuali che negli anni ’90 fecero scandalo. I tempi sono cambiati e ormai sono in pochi a scandalizzarsi. Quindi mettiamo il costume intero sgambato e sfoggiamolo in spiaggia con stile.

