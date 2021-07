I nutrizionisti, non di rado, eliminano i latticini dalle diete. Non lo fanno per cattiveria, ma perché questi alimenti sono ricchi di grassi e nocivi per il colesterolo. Inoltre, come riportano diverse riviste specializzate, quasi il 50% degli italiani matura nel tempo un’intolleranza, anche lieve, al lattosio. Quindi i prodotti caseari sono difficili da digerire per una bella fetta della popolazione. Per tutti questi motivi, i latticini sono un piacere a cui purtroppo dobbiamo spesso rinunciare. Non tutti, però. Fa eccezione un prodotto dalle proprietà davvero straordinarie: la ricotta di capra. Pochi lo acquistano ma è questo il latticino povero di colesterolo da inserire in ogni dieta senza controindicazioni di alcun genere.

Perché la ricotta di capra è un latticino sui generis

Sebbene sia a tutti gli effetti un latticino, la ricotta di capra ha caratteristiche tutte sue. Prima di tutto, il latte di capra è digeribile anche per chi è intollerante a quello vaccino. In secondo luogo, a differenza della maggior parte dei latticini, la ricotta di capra è ideale per chi soffre di ipertensione. È anche una ricchissima fonte di vitamine (A, B, C ed E) e di sali minerali (calcio, fosforo, magnesio).

È un alimento estremamente delicato per l’intestino, tant’è che viene consigliato a chi soffre di colon irritabile. Quest’ultima peculiarità la rende spesso preferibile alla ricotta di mucca, benché quest’ultima abbia un apporto calorico e lipidico leggermente inferiore. Ad ultimo, un dato significativo è che la ricotta di capra ha mediamente una qualità più elevata. I prodotti ovini sono spesso più salutari di quelli bovini. Questo perché è raro trovare allevamenti intensivi di pecore e capre, quindi è più difficile compromettere la qualità del loro latte.

Pochi lo acquistano ma è questo il latticino povero di colesterolo da inserire in ogni dieta

Come preannunciato, la caratteristica più interessante della ricotta di capra è che contiene pochissimo colesterolo. Parliamo di circa 70 milligrammi per etto. I grassi del latte caprino, anche se non inferiori in quantità rispetto a quelli del latte bovino, sono migliori per qualità. Il consiglio per chiunque soffra di colesterolo alto è di non rinunciare del tutto ai latticini e inserire nella dieta la ricotta di capra. Può essere mangiata da sola con un po’ di olio a crudo, oppure usata come condimento per la pasta.

