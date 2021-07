L’alimentazione è fondamentale per condurre una vita sana e lunga. Spesso non ci facciamo caso, ma l’alimentazione non comprende solo i cibi ma anche le bevande che assumiamo.

Come spiegato in un precedente articolo, ci sono cibi e bevande che possono essere dannose se soffriamo di patologie come l’ipertiroidismo.

Lo stesso discorso vale per problemi come il diabete e le malattie cardiovascolari. Oggi la Redazione vuole spiegare che ci sono 2 bevande che possono aiutarci. Infatti, pochi le comprano ma sono queste le 2 bevande migliori per prevenire diabete e malattie cardiovascolari.

Queste sono molto pericolose per la nostra salute e non dobbiamo assolutamente sottovalutarne gli effetti. Scopriamo insieme perché è possibile proteggerci assumendo queste 2 bevande.

Secondo uno studio condotto da un team di scienziati alcune bevande possono allontanare diabete e malattie cardiovascolari. Questo studio è stato pubblicato nel 2015 sul The Journal of Nutritional Biochemistry e prende in esame due bevande molto gustose. Stiamo parlando del succo di frutta alla prugna e di quello alla pesca.

Lo scopo dello studio è quello di indagare se queste 2 bevande abbiano effetti benefici e protettivi contro l’obesità e le malattie cardiovascolari.

Gli scienziati hanno preso in esame due gruppi di ratti: il primo gruppo era in salute, il secondo in condizione di obesità. Entrambi i gruppi sono stati nutriti con la stessa dieta e con moderate quantità di succo alla pesca e alla prugna.

I risultati

Alla fine del trattamento, i ricercatori hanno visto che il consumo di queste due bevande protegge da una serie di disturbi causati dall’obesità, come l’iperglicemia. Ma non è tutto: il consumo di queste 2 bevande ha portato ad una diminuzione dei biomarcatori per le malattie del tessuto cardiaco.

Inoltre, il succo di prugna previene anche l’aumento di peso corporeo e diminuisce i livelli di colesterolo LDL e totale. Questo è dovuto al fatto che i polifenoli contenuti nel succo di prugna sono 3 volte maggiori rispetto a quelli contenuti nel succo alla pesca.

I polifenoli sono sostanze organiche naturali che si trovano nella frutta. Come emerge da questo studio, queste molecole antiossidanti sono in gradi di proteggere il cuore apportando benefici a livello cardiovascolare.

Infine, i polifenoli non solo sono in grado di proteggerci da malattie cardiovascolari, ma anche di ridurre il rischio di sviluppo di diabete.

Consigli

Questi risultati implicano che per ottenere effetti benefici dobbiamo sostituire bevande ad alto contenuto di zuccheri con succhi di frutta ricchi di polifenoli.

L’importante è che questi succhi siano composti di sola frutta. Facendo così ridurremo gli zuccheri e i fattori di rischio per cuore e diabete facendo il pieno di polifenoli della frutta.