L’ipertiroidismo è un disturbo ormonale che colpisce ben 6 milioni di persone. Questa condizione si verifica quando c’è una produzione eccessiva di ormoni tiroidei. È un disturbo che può insorgere a qualunque età ma generalmente si presenta dopo i 40 anni.

Come molti di noi già sanno, l’alimentazione influisce sulla salute dell’uomo. Pertanto, ci sono dei cibi che è meglio evitare nella nostra dieta se soffriamo di questa patologia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

6 cibi e bevande amatissimi ma molto dannosi se soffriamo di ipertiroidismo

In primis, i cibi troppo salati sono da evitare per chi soffre di ipertiroidismo. Questo perché l’eccesso o la mancanza di iodio determina il buono o cattivo funzionamento della ghiandola tiroidea.

Siccome lo iodio incide in maniera così importante, dobbiamo cercare di ridurne al minimo le quantità. Quando diciamo questo, ci riferiamo sia alle quantità di sale che usiamo per condire i nostri piatti, sia a delle pietanze e bevande specifiche.

Insaccati e carne grassa

Come possiamo facilmente intuire dalla premessa, il consumo di insaccati sarebbe da ridurre al minimo. Questo perché sono molto ricchi di iodio e di nitrati presenti nei conservanti che si usano per confezionarli.

La carne grassa è un altro alimento da consumare con assoluta moderazione. Infatti, forse non tutti sanno che lo iodio è contenuto anche nella carne, specialmente in quelle più grasse.

Caffè e tè

Sfortunatamente, anche alcune bevande sono dannose per chi soffre di questo disturbo. Come ripotato su uno studio condotto e pubblicato nel 2017 sulla rivista scientifica PLOS ONE, anche il caffè influisce sul funzionamento della ghiandola tiroidea. Il caffè agisce sull’assorbimento dell’ormone tiroideo chiamato levotiroxina. Il responsabile è proprio la teofillina, una sostanza contenuta nel caffè che modula l’attività delle cellule della tiroide.

Lo stesso discorso, purtroppo, vale per il tè. Esso stimola la funzione tiroidea se consumato in quantità eccessive.

Pertanto, consigliamo di moderare il consumo di entrambe queste bevande.

Cannella

Tra i 6 cibi e bevande amatissimi ma molto dannosi se soffriamo di ipertiroidismo, purtroppo, c’è anche una spezia molto amata. Stiamo parlando della cannella. Infatti, questa spezia può interagire con determinati farmaci, compresi quelli utili per la cura di questa patologia.

Approfondimento

L’insalata più fresca e deliziosa dell’estate sgonfia la pancia e riduce la glicemia.