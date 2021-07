Per avere una pelle luminosa e setosa niente di meglio che dedicarci ogni settimana alla cura del corpo. Gli scrub infatti, soprattutto d’estate servono ad eliminare le cellule morte e ripulire la pelle in profondità. Questo servirà anche ad eliminare piccole crosticine o segni che possono causare delle macchie durante l’esposizione al sole.

Per avere una pelle liscia e splendente ecco 6 scrub da preparare facilmente in casa

Possiamo preparare tutti gli scrub mischiando gli ingredienti in un mixer o con un pestello e poi versare il composto in un barattolino di vetro.

Per iniziare ecco lo scrub ai fondi di caffè

½ tazzina di fondo di caffè

½ tazzina di zucchero in granuli;

¼ di una tazzina di olio di cocco;

½ cucchiaino di cumino;

½ cucchiaino di vaniglia.

Questo scrub ha proprietà antietà grazie al concentrato di polifenoli e antiossidanti. Utile inoltre contro le macchie solari, le rughe ed i rossori.

Scrub al tè verde

1 tazzina di zucchero in granuli;

1/3 di tazzina di olio di cocco;

1 bustine di tè verde.

Il tè verde con i suoi antiossidanti protegge la pelle e le cellule anche dall’esterno, per di più aiuta a rimuovere le macchie solari.

Scrub al miele e fiocchi d’avena

1 tazza di fiocchi d’avena;

1 cucchiaino di miele;

¼ di olio di cocco;

2 cucchiaini di zucchero granulato;

qualche goccia di olio essenziale di vaniglia.

Aiuta contro la secchezza e il prurito. In aggiunta a questo poi riduce le rughe, le infezioni della pelle e altri segni di invecchiamento.

Scrub all’olio di lavanda

1 tazzina di zucchero di canna scuro;

¼ di una tazza di olio evo;

una decina di gocce di olio essenziale di lavanda.

Oltre essere un ottimo esfoliante questo scrub sembra avere un effetto curativo contro l’acne. Questo grazie al fatto che fra i suoi ingredienti prevede l’olio di lavanda, che, come confermato da uno studio americano, analogamente ad altri oli essenziali, avrebbe un potere benefico sulla nostra pelle. Inoltre ne purifica in profondità i pori.

Agli atri scrub per il corpo dalle proprietà fantastiche

Ed ecco gli ultimi due scrub assolutamente da provare:

Scrub al sale himalaiano e cocco

¾ di una tazza di sale himalayano;

1/3 di olio di cocco;

qualche goccia di olio essenziale di rosa.

É uno scrub con buone proprietà antinfiammatorie inoltre protegge la pelle grazie al magnesio presente nel sale himalayano.

Scrub al basilico e al cetriolo

½ tazzina di cetriolo fresco;

¼ di olio di cocco;

5-6 foglie di basilico;

qualche goccia di olio essenziale di lavanda.

1 tazza di zucchero granulato.

Infine questo scrub è rinfrescante, idrata la pelle e la mantiene tonica.

Qualche raccomandazione

Quindi per avere una pelle liscia e splendente ecco 6 scrub da preparare facilmente in casa. Non scordiamoci però di testare sempre i nostri prodotti per quanto naturali, su una piccola parte del corpo. Quindi lasciamoli agire dai 15 ai 20 minuti e per essere sicuri anche un’ora prima dell’applicazione. Facciamo attenzione inoltre alle zone del corpo più sensibili e soprattutto al viso. Infine in caso di acne e infiammazioni della pelle è sempre meglio chiedere preventivamente consiglio al proprio dermatologo.