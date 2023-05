Come cuocere i fagioli? Se sono duri dopo la cottura segui i consigli di Benedetta Rossi

I fagioli sono legumi che possono arricchire i tuoi piatti con una marcia in più. A volte, però, puoi avere problemi con la loro cottura. Per cui risultano duri, mentre tu li vorresti morbidi quasi da sciogliersi in bocca. Come fare? Segui i consigli di Benedetta Rossi.

I fagioli sono dei legumi molto apprezzati e usati per dare un tocco personale o diverso a varie preparazioni in cucina. Possono impreziosire e arricchire una zuppa, dare più gusto a una pasta, fare da contorno a un caldo purè. Ma alla loro cottura, per realizzare tutti questi piatti e altri ancora, va prestata molta attenzione. Perché, altrimenti, possono risultare duri e indigesti, oltre che rovinare la resa finale del piatto. Come fare? Basta seguire i consigli degli esperti, come la food blogger Benedetta

Rossi.

Come cuocere i fagioli

Tra i tanti articoli del suo blog Fatto in casa da Benedetta, l’autrice dedica spazio anche alla cottura dei fagioli. Fornendo il procedimento giusto per non sbagliare. Eccolo riassunto qui di seguito. Dopo l’ammollo e il risciacquo, Benedetta suggerisce di versare i fagioli in una pentola capiente, possibilmente di coccio. Quindi di ricoprirli di acqua fresca, abbondando, e di mettere la pentola sul fuoco. Secondo Benedetta Rossi, i fagioli vanno cotti per 60 minuti a partire dal momento dell’ebollizione, tempo che può variare in base alla qualità e alla dimensioni dei legumi.

Le tempistiche saranno ridotte in caso di ammollo più lungo. A questo punto, Benedetta fornisce a chi legge un consiglio davvero importantissimo sul come cuocere i fagioli evitando che siano duri. La food blogger sottolinea il non aggiungere niente all’acqua di cottura, soprattutto il sale. E’ proprio quest’ultimo che rende i fagioli duri e pericolosi per la digestione. Benedetta aggiunge solo una foglia di alloro, per avere fagioli maggiormente digeribili. Seguendo questi consigli, i legumi saranno morbidi e cremosi.

I fagioli duri fanno male?

I fagioli sono legumi ricchi di fibre e il loro consumo può essere benefico per le funzioni intestinali. Mangiare fagioli può, inoltre, indurre il senso di sazietà e combattere il colesterolo. Certo, però, i legumi vanno cotti a dovere. Fagioli duri o mal cotti, possono diventare indigesti e concorrere a creare vari disturbi alla digestione. Anche Benedetta Rossi lo sa e, come detto, aggiunge l’alloro per rendere i legumi ancora più digeribili. Ma cosa succederebbe a mangiare legumi cotti male o induriti? Ingerire fagioli duri potrebbe far insorgere dolori addominali, nausea, vomito e diarrea.