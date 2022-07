Noi italiani tendiamo a rimanere nel nostro magnifico Paese per le vacanze estive. C’è chi rimane vicino casa e chi ama esplorare isole e luoghi lontani. In pochi si avventurano all’estero alla ricerca di angoli di Mediterraneo diversi dal solito.

Oggi vogliamo parlare di una località francese situata sulla Costa Azzurra, che è famosa in tutto il Mondo per delle spiagge incredibili, incontaminate e perfette per ogni esigenza. Vedremo perché pochi italiani la conoscono eppure è una delle spiagge più belle del Mediterraneo e si trova a 3 ore di auto dall’Italia.

Un piccolo paradiso perfetto per tutti i gusti

La Costa Azzurra è amatissima dai viaggiatori non solo per la sua bellezza paesaggistica, ma anche per una ricezione turistica di alto livello e a prezzi abbordabili. In questa zona sono presenti infatti diversi campeggi di alto livello, che permettono anche alle famiglie di concedersi vacanze low cost senza rinunce.

Oggi parliamo della zona della Provenza che si trova vicino al confine italiano, in particolare della penisola di Hyeres. Questa penisola è caratterizzata da diverse spiagge che possiedono differenti caratteristiche. Da quelle ventose e sabbiose, perfette per gli amanti del kitesurf e del windsurf, a quelle rocciose perfette per nuotare.

Pochi italiani la conoscono eppure è una delle spiagge più belle del Mediterraneo questo paradiso degli amanti dello snorkeling

In particolare parliamo della Plage de la Mandrague, situata nella parte interna della penisola. La spiaggia è raggiungibile con una passeggiata di 10 minuti dal parcheggio e si presenta con tutte le bellezze della macchia mediterranea. La sabbia è costellata di piccoli sassolini e l’acqua è trasparente e fresca.

Se ci immergiamo con una maschera rimarremo stupiti dalla quantità di pesci che troveremo sul ricco fondale. Conchiglie e polipi, pesci coloratissimi e stelle marine ci accoglieranno in questo angolo di paradiso.

Ma le sorprese non sono finite. Infatti, di fronte alla Plage de la Mandrague si trova una piccola isola raggiungibile a nuoto o con un kayak, anche con i più piccoli. I bambini ameranno nuotare e giocare in questo luogo da sogno, ricco di sorprese. Dalla spiaggia partono inoltre diverse escursioni costiere davvero semplici e panoramiche. Potremo anche costeggiare la parte finale della penisola a nuoto, per scoprire nuove spiaggette solitarie.

