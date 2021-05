Recuperare il cibo in modo intelligente e gustoso fa bene al portafoglio e alla fantasia.

D’estate poi la durata degli alimenti tende a diminuire, per via del caldo.

Dunque ecco qua un’idea simpatica per recuperare la frutta dimenticata nel frigorifero o troppo matura.

Ci vogliono pochi ingredienti per il dessert più gustoso e semplice dell’estate, facilissimo da preparare e che piacerà a tutti.

Spiedini di frutta caramellata

Questo semplice dessert può essere anche un ottimo snack per il pomeriggio.

Il procedimento è facilissimo, gli ingredienti davvero pochi.

Ecco come fare.

Ingredienti

a) frutta;

b) 350 grammi di zucchero semolato;

c) 150 grammi di acqua;

d) un limone

Procedimento

Per prima cosa bisogna fare il caramello.

Mettere tutto lo zucchero in un pentolino e aggiungere 150 grammi di acqua calda.

Appena avrà raggiunto il bollore, lasciar cuocere per qualche minuto, finché il tutto non si addensa un po’.

A questo punto strizzarci dentro il succo di un limone e mescolare bene.

Fatto ciò, preparare la frutta.

Qualunque tipologia va bene, basta tagliarla in cubetti tutti uguali.

A questo punto infilzare i cubetti negli spiedini e immergerli nel caramello, dopodiché metterli in congelatore.

Quando saranno stati dieci minuti in freezer, saranno pronti.

Specifiche

Questo dessert può essere servito anche non sotto forma di spiedini.

Ad esempio, i cubetti di frutta caramellata sono perfetti per guarnire una coppa gelato.

Tornando agli spiedini invece, un modo più vistoso per servirli è accompagnarli con della panna montata.

Per ottenere un risultato eccezionale si consiglia di versarci sopra del caramello caldo, leggermente più liquido. In questo modo si otterrà un piacevole effetto caldo freddo, per un dessert svuota frigo davvero eccezionale.

Quindi niente paura se all’ultimo momento manca il dolce in tavola.

Bastano davvero pochi ingredienti per il dessert più gustoso e semplice dell’estate, facilissimo da preparare, che piacerà a tutti.